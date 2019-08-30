小賈斯汀睽違兩年「登台唱現場」　粉絲聽療癒美嗓哭了：歌聲都沒變！

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大天王小賈斯汀（Justin Bieber）2017年無預警宣布取消《Purpose Tour》演唱會所有巡迴場次，此後全面進入休息狀態。繼4月在Coachella音樂祭驚喜登台後，他近來也久違再度「唱現場」，將歌聲獻給了教會。

▲小賈斯汀和妻子海莉，28日一同現身美國洛杉磯比佛利山莊的塞班劇院。（圖／CFP）

小賈斯汀休息之後，除了少數合作外不僅沒有新作品，也不曾登上舞台表演。相隔兩年首度在舞台上亮相，是在今年4月的Coachella音樂祭，他驚喜上台與好友亞莉安娜（Ariana Grande）合唱《Sorry》。不過當時並非是計劃好的合作，並未準備去小賈斯汀人聲的伴唱帶，因此當天演出其實並非是唱現場。

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▲小賈斯汀4月助陣亞莉安娜演出，但因臨時起意硬體無法配合，所以不是唱現場。（圖／CFP）

近年來篤信基督教的小賈斯汀，28日現身位於美國洛杉磯比佛利山莊的塞班劇院，參加敬拜活動。小賈斯汀驚喜出現在上台，並現場演唱多首福音歌曲，這也是睽違兩年多來首度在眾人面前「現場演出」。

▲小賈斯汀現身塞班劇院的敬拜大會，並上台演唱福音歌曲。（圖／CFP）

曾經開過無數場萬人演唱會，但當場景移到小小的禮拜現場，小賈斯汀的美聲卻是維持過去的水準，讓粉絲聽完激動地表示：「太懷念了，歌聲都沒變！」、「他的美嗓真是天賦！」也有歌迷敲碗表示：「到底什麼時候才能聽到真正的新歌？」

28 de Agosto: Vídeo de Justin Bieber cantando no palco do Saban Theatre, em Beverly Hills, na Califórnia. pic.twitter.com/yIvCpFnm7M — Nação Bieber (@nacao_bieber) August 29, 2019



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