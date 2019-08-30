ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小賈斯汀睽違兩年「登台唱現場」　粉絲聽療癒美嗓哭了：歌聲都沒變！

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大天王小賈斯汀（Justin Bieber）2017年無預警宣布取消《Purpose Tour》演唱會所有巡迴場次，此後全面進入休息狀態。繼4月在Coachella音樂祭驚喜登台後，他近來也久違再度「唱現場」，將歌聲獻給了教會。

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）現身位於美國洛杉磯比佛利山莊的塞班劇院，上台演唱聖歌。（圖／CFP）

▲小賈斯汀和妻子海莉，28日一同現身美國洛杉磯比佛利山莊的塞班劇院。（圖／CFP）

小賈斯汀休息之後，除了少數合作外不僅沒有新作品，也不曾登上舞台表演。相隔兩年首度在舞台上亮相，是在今年4月的Coachella音樂祭，他驚喜上台與好友亞莉安娜（Ariana Grande）合唱《Sorry》。不過當時並非是計劃好的合作，並未準備去小賈斯汀人聲的伴唱帶，因此當天演出其實並非是唱現場。

請繼續往下閱讀...

▲▼亞莉安娜（Ariana Grande）登上Coachella主秀演出。（圖／CFP）

▲小賈斯汀4月助陣亞莉安娜演出，但因臨時起意硬體無法配合，所以不是唱現場。（圖／CFP）

近年來篤信基督教的小賈斯汀，28日現身位於美國洛杉磯比佛利山莊的塞班劇院，參加敬拜活動。小賈斯汀驚喜出現在上台，並現場演唱多首福音歌曲，這也是睽違兩年多來首度在眾人面前「現場演出」。

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）現身位於美國洛杉磯比佛利山莊的塞班劇院，上台演唱聖歌。（圖／CFP）

▲小賈斯汀現身塞班劇院的敬拜大會，並上台演唱福音歌曲。（圖／CFP）

曾經開過無數場萬人演唱會，但當場景移到小小的禮拜現場，小賈斯汀的美聲卻是維持過去的水準，讓粉絲聽完激動地表示：「太懷念了，歌聲都沒變！」、「他的美嗓真是天賦！」也有歌迷敲碗表示：「到底什麼時候才能聽到真正的新歌？」

★圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

推薦閱讀

「緋紅女巫」伊莉莎白歐森姊姊是她們！　6個月就出道「好萊塢最紅雙胞胎」

「緋紅女巫」伊莉莎白歐森姊姊是她們！　6個月就出道「好萊塢最紅雙胞胎」

白目記者問「你是上面還是下面的？」　出櫃男歌手怒了

白目記者問「你是上面還是下面的？」　出櫃男歌手怒了

硬闖泰勒絲豪宅大門被活逮　狂粉被逮喊冤：她說要和我結婚！

硬闖泰勒絲豪宅大門被活逮　狂粉被逮喊冤：她說要和我結婚！

具荷拉前男友「偷拍不雅影片」被判無罪　法院：女方又沒有制止！

具荷拉前男友「偷拍不雅影片」被判無罪　法院：女方又沒有制止！

亞莉安娜前未婚夫「分手4個月」又爆新戀情　這次把上清新「星二代女神」

亞莉安娜前未婚夫「分手4個月」又爆新戀情　這次把上清新「星二代女神」

金希澈確定「缺席SJ演唱會、音樂放送」　公司心痛宣布：腳傷難以負荷

金希澈確定「缺席SJ演唱會、音樂放送」　公司心痛宣布：腳傷難以負荷

紅髮艾德宣布暫別歌壇！　巡迴結束就停工「專心陪老婆」

紅髮艾德宣布暫別歌壇！　巡迴結束就停工「專心陪老婆」

高人氣男團同時劈兩女、輪流和女團交往　偶像「真實經歷」爆幕後戀愛秘辛

高人氣男團同時劈兩女、輪流和女團交往　偶像「真實經歷」爆幕後戀愛秘辛

曾聽到聯合公園就淚崩　麥克送走摯友查斯特「我問了自己很多問題」

曾聽到聯合公園就淚崩　麥克送走摯友查斯特「我問了自己很多問題」

「史上最骯髒A片」沙灘垃圾堆做X　看完Pornhub就捐款！網狂推：看片救地球

「史上最骯髒A片」沙灘垃圾堆做X　看完Pornhub就捐款！網狂推：看片救地球

王嘉爾怒瞪女粉：是你上傳我家地址？　「見她委屈喊不是」零回應轉身就走…網友戰翻

王嘉爾怒瞪女粉：是你上傳我家地址？　「見她委屈喊不是」零回應轉身就走…網友戰翻

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

王嘉爾怒瞪女粉：是你上傳我家地址？　「見她委屈喊不是」零回應轉身就走…網友戰翻

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

2019下半年「3星座將發大財」　TOP3偏財運旺到爆！

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

啦啦隊女神「2分鐘超兇上下抖影片」爆紅！　87萬老司機嗨推：晃到暈

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

男星自爆「第一次」靠酒精放鬆　完事後羞曝：全身都是吻痕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小賈斯汀, 海莉鮑德溫, 海莉比伯, Justin Bieber, Hailey

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 粉絲怨BLACKPINK Rosé遭差別待遇！#StayStrongRosé登熱搜
  2. 橋本環奈私下天天啤酒灌肚！　抽血檢查「根本中年大叔」網挖肥照警告
  3. 「蝸牛」劉學甫謝導師給原力！一說這2首歌...林宥嘉停3秒：都不是我們的
  4. 偶像劇爆紅她客串電影！拍片一半「電梯狂墜地下」靈異事件嚇傻
  5. 小賈斯汀睽違兩年「登台唱現場」　粉絲聽療癒美嗓哭了：歌聲都沒變！
  6. 開學第一天...「超大咖歌手」突現身校園　師生全瘋了！
  7. 貓頭鷹進待定區...陶晶瑩讚是碗「黯然銷魂飯」：我加100萬分！　
  8. 首位出櫃韓星！同性戀狂罵：為何是你出櫃　48歲男星看留言哭了
  9. 學姐堵廁所勒索！她反抓掃把打：要錢沒有要命一條　3惡霸女嚇呆「護臉孬了」
  10. 我唯一的自由就是為你假裝高潮！《你不快樂嗎？》憂鬱是種奢侈

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366