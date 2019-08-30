「蝸牛」劉學甫謝導師給原力！一說這2首歌...林宥嘉停3秒：都不是我們的

記者林彥君／台北報導



大型歌唱選秀節目ETtoday《聲林之王2》今（30日）播出第2集，一組對決中，變色龍楊士弘以自創曲對上蝸牛劉學甫，以《愛情失敗者》迎戰，林宥嘉也提到在蝸牛的簡介中，有提到唱過一首耳熟能詳的歌，劉學甫現場演唱飲料廣告歌曲，讓現場超有共鳴。

▲劉學甫演唱歌曲。（圖／ETtoday）

劉學甫對音樂投入，有歌手夢的他參加音樂比賽的資歷有10年，他笑說：「每次都在進棚錄影前就被淘汰，這是我最後一次選秀，我會盡全力，以通俗的作品被大家記得。」

林宥嘉在聽完兩位選手演唱，認為變色龍的腦子很精彩，但創作方式有點模糊，「我想你（變色龍）想呈現的不只這樣，蝸牛的副歌有點通俗，但之後能拿出10首通俗的歌，讓大家琅琅上口，也會很驚人。」最後劉學甫勝出。

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▲劉學甫唱廣告歌。（圖／ETtoday）

當劉學甫脫下蝸牛面具，蕭敬騰笑說：「戴面具有種禿頭感、看起來沒頭髮，拿下面具很茂密！」蝸牛笑說這晉級是過去以來最好的成績，「我以前曾參加《超級星光大道》徵選，我有個感動的事想分享，兩位首席導師（林宥嘉、蕭敬騰）是我的原力，因為《背叛》和《你是我的眼》讓我有力量。」林宥嘉一聽停頓3秒鐘笑說：「都不是我們的歌！」

▲劉學甫參加音樂比賽超過十年。（圖／ETtoday）



《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。