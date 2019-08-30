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偶像劇爆紅她客串電影！拍片一半「電梯狂墜地下」靈異事件嚇傻

記者林映妤／台北報導

邱澤、温貞菱、澎恰恰、劉奕兒主演國片《第九分局》上映首日台北票房衝第一，超越前一周上映的好萊塢電影《全面攻佔3：天使救援》，全台票房突破500萬開出紅盤！許多影迷紛紛表示驚嚇又好哭，更有許多明星偷偷客串讓不少人感到驚喜！

除了日前曝光過的海裕芬、張允曦（小8）、高英軒和小應之外，姚元浩與近日因《我們不能是朋友》擄獲廣大粉絲的袁艾菲也在片中驚喜現身。袁艾菲透露自己怕死也怕鬼，偏偏體質又敏感，靈異經驗信手拈來，「拍攝當天我還特地戴上檔煞的水晶項鍊。」但現場還是遇到了詭異的現象！

▲▼《第九分局》姚元浩、海裕芬、張允曦、袁艾菲客串。（圖／甲上提供）

▲▼《第九分局》姚元浩、袁艾菲客串。（圖／甲上提供）

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▲▼《第九分局》姚元浩、海裕芬、張允曦、袁艾菲客串。（圖／甲上提供）

客串演出上班族的袁艾菲爆料，為了拍攝那段電梯遇鬼的戲，劇組特地選在半夜到大學裡拍攝，雖然電梯已改成手動控制，但當時電梯卻一直莫名地降到地下樓層，讓全劇組都毛骨悚然。至於姚元浩在片中也化身靈異警探，還手持桃木警棍棒打逃跑惡鬼，其實他和澎恰恰、邱澤都很熟，「邱澤是我賽車的好朋友，平常生活有很多交集。」

另外，「國民姑姑」海裕芬此次突破演出邱澤的鬼媽媽，她透露自己和邱澤的殺青戲唯美又催淚，「我們共撐一把雨傘，那天又下雨，畫面很浪漫，絕對會讓觀眾眼眶泛淚。」畫面太美還被工作人員吐槽說：「鬼媽媽投胎是要跟邱澤在一起吧？」

▲▼《第九分局》姚元浩、海裕芬、張允曦、袁艾菲客串。（圖／甲上提供）

▲▼《第九分局》海裕芬、張允曦客串。（圖／甲上提供）

▲▼《第九分局》姚元浩、海裕芬、張允曦、袁艾菲客串。（圖／甲上提供）

片中化身冤魂的張允曦也分享在荒山亂葬崗與邱澤的對戲擦出火花，「當時邱澤看我的眼神泛著淚水和憐憫，最後我們都忍不住哭了，導演喊卡後我們才給彼此一個擁抱。」驚人的演出默契讓她忍不住讚賞邱澤的演技。

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第九分局, 邱澤, 温貞菱, 劉奕兒, 澎恰恰

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