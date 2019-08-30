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開學第一天...「超大咖歌手」突現身校園　師生全瘋了！

記者翁子涵／台北報導

吳青峰27日驚喜現身母校附中校園，恰巧也是開學日，校園廣播突響起：「937班吳青峰同學，請立刻到南樓前草皮座位上。」接著吳青峰坐上放大椅為學弟妹首唱新歌《太空人》，讓全校師生驚喜不已，身穿制服的他，也引來學生驚呼：「青峰學長太帥了！附中最狂！」

▲吳青峰快閃母校開唱。（圖／環球提供）

▲吳青峰快閃母校開唱。（圖／環球提供）

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他日前曝光新專輯「太空人」的封面概念照後，從26日起直播5小時，畫面是在某校園的各角落，跑馬燈不停出現「8月30日 17:00見」，讓大批粉絲瘋猜到底是什麼巧思。

▲吳青峰快閃母校開唱。（圖／環球提供）

▲吳青峰穿上制服，重溫學生時光。（圖／環球提供）

原來影片取景於吳青峰的母校師大附中。這些師大附中取景的直播畫面都是有特殊意義，以「青峰視角」凝望高中上下學必經的附中川堂、充滿回憶的附青社社團辦公室、高中時他最愛創意冥想的操場角落、參加附中天韻獎登台演唱的中興堂等。

▲吳青峰快閃母校開唱。（圖／環球提供）

▲吳青峰勉勵學弟妹珍惜學生時期。（圖／環球提供）

吳青峰表示：「我想跟學弟妹們說，當初在這唸書只有17歲，如今天是《太空人》這首歌的誕生日，回到附中唱歌是因為這裡是我唱歌、寫歌，夢想起源的地方，今天回到我音樂的起源地唱這首歌，看到你們對我來說都是非常奇幻的事」，他也勉勵學弟妹要好好珍惜在學校的每一天，將來都可能會是一生中很重要的時刻。

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