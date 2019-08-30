張軒睿介紹台灣零嘴「是吸的粉」　嚇壞韓網紅...網聽懂笑翻：母湯！

記者劉宛欣／綜合報導

演員張軒睿主演的電視劇《用九柑仔店》正在熱播，日前受邀至南韓參加《首爾電視節》宣傳，趁空檔和當地Youtuber Summer、宋讚養合作拍攝影片，他也帶了許多富台灣特色的雜貨店零嘴作為謝禮送出，其中在介紹麵茶粉時，卻因為「食用方法」，嚇壞了兩位Youtuber，意外製造了笑料。

▲張軒睿赴韓宣傳電視劇《用九柑仔店》。（圖／翻攝YouTube／HimmTV）

張軒睿帶了一整袋的零食送出，包含彈珠汽水、巧克力球、麵茶粉等等，其中介紹到麵茶粉時，介紹「這是吸的粉，甜甜的」，宋讚養遲疑了一下問：「等一下，這個是用嘴巴這樣吸，還是用鼻子...？」似乎聯想成是在「食用毒品」，逗趣反應笑翻在場的工作人員，張軒睿笑著急忙回覆：「當然是用嘴巴阿！」

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▲宋讚養聽到麵茶粉食用方法時，嚇了一跳。（圖／翻攝YouTube／HimmTV）

而另外一位Youtuber Summer則是帶著張軒睿，造訪了南韓傳統的雜貨店，帶他見識了許多在地的特色零食，有趣的是，她在收到了台灣零嘴伴手禮時，和宋讚養一樣，在聽到麵茶粉食用方法的介紹後，露出了疑惑的表情，並上了是吃「麻藥...?」（毒品音譯）的字幕。

▲Summer聽到麵茶粉要用吸的，也露出疑惑的表情。（圖／翻攝YouTube／Summer Xiatian）

網友在看完影片後紛紛逗趣回應「以前吃麵茶粉，我們都會說『吸毒囉』」、「把粉倒在桌子，用尺刮一刮吸掉」、「讚養用鼻子吸？平常到底吸什麼XD」、「用鼻子吸麵茶很母湯，笑死我」。

▲張軒睿介紹台灣零食片段。（影／取自YouTube／HimmTV）

▲張軒睿介紹台灣零食片段。（影／取自YouTube／Summer Xiatian）