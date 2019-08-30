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貓頭鷹進待定區...陶晶瑩讚是碗「黯然銷魂飯」：我加100萬分！　

記者林彥君／台北報導

大型歌唱選秀節目ETtoday《聲林之王2》今（30日）播出第2集，一組對決中，馬來犀鳥劉思延對上貓頭鷹徐利廷。馬來犀鳥曾參與《中國好聲音》，當時是哈林戰隊，她選唱周杰倫的《彩虹》的改編版，讓對手貓頭鷹聽完演唱大讚：「好厲害！」貓頭鷹以《克卜勒》迎戰，沉穩的歌聲讓導師陷入思考。

▲▼ 聲林之王。（圖／ETtoday）

▲陶晶瑩幫貓頭鷹加2萬分。（圖／ETtoday）

陶晶瑩說馬來犀鳥在演唱時的轉音渾然天成，是一個唱將，但貓頭鷹在聽完後卻未受影響，仍穩中的詮釋歌曲，陶晶瑩以米其林和黯然銷魂飯比喻兩位選手，「妳（馬來犀鳥）是米其林，貓頭鷹是黯然銷魂飯、誠懇地詮釋歌曲，聽完兩位讓我手毛起立致敬，是各自最好狀態。」

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▲▼聲林之王。（圖／ETtoday）

▲馬來犀鳥彥唱歌曲。（圖／ETtoday）

最後馬來犀鳥獲得3分，貓頭鷹進入待定區，陶晶瑩問一位導師可以給選手幾分？陶晶瑩說：「我加給貓頭鷹100萬分！」沒想到分數太多，她不好意思地說：「我給2萬分。」貓頭鷹感動地說，我要讓導師嘗到黯然銷魂飯的美味。

▲▼聲林之王。（圖／ETtoday）

▲貓頭鷹進入待定區。（圖／ETtoday）

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。

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