首位出櫃韓星！同性戀狂罵：為何是你出櫃　48歲男星看留言哭了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓首位公開的同性戀洪錫天講話風格幽默，他雖然勇敢出櫃，但礙於風氣保守，依舊常受到惡評攻擊，他坦言只要看網路上的評論，99%都是酸言酸語，30日出演節目《惡評的晚上》，談到一路走來的辛酸路程，除了一般大眾無法接受他的性別，就連同性戀者也會攻擊他，令他彷彿失去可以去的地方、感到迷茫。

▲洪錫天出櫃被罵翻。（圖／翻攝自JTBC）

洪錫天30日出演節目《惡評的晚上》，分享自己公開性向的辛酸路程，當他出櫃後，網路上評論99%都是負面，偶爾有幾則留言為他加油打氣，就會遭到網友不理性攻擊「你也是gay嗎」，他承認曾經邊看留言難過到邊哭。

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▲負評裡包含同性戀者，無法接受洪錫天變成韓首位出櫃藝人的代表。（圖／翻攝自JTBC）



▲主持人震驚表示「為何」。（圖／翻攝自JTBC）



身為南韓第一位同性戀藝人，他還曾被罵「變態傢伙，乖乖地待著就好，gay還敢在電視出現？」但他機智地回嗆酸民「我不認同，我不是變態，而且變態很常出現在新聞裡啊！」然而，這麼多負面評論中，其中也包含來自同性戀的攻擊「為了偏偏是你出櫃，為何是你這張臉成了同性戀的代表，比你還帥氣還有名的人大有人在。」令他感到特別心痛。

▲雪莉身邊也有很多同性戀朋友。（圖／翻攝自JTBC）



主持人反問為何沒有第二位公開的同性戀者？洪錫天中肯表示，可能是看見他所經歷的事情，導致其他人怯步了，雖然受到很多批評，但他表示韓國現在對於同性戀的包容度變高很多，雪莉大方透露，「我身邊也有很多同性戀朋友，男生女生都有。」