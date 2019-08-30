高人氣男團同時劈兩女、輪流和女團交往　偶像「真實經歷」爆幕後戀愛秘辛

記者蕭采薇／綜合報導

從「國民C位」姜丹尼爾認愛成員TWICE志效，到以七人團體MYTEEN出道、並參加《PRODUCE X 101》的男星宋有彬被曝光與師姐金昭希的接吻照，南韓偶像圈近來戀愛消息不斷，但對於粉絲而言，不能接受的仍大有人在。女團Dal★Shabet前成員世理，近來就大爆偶像「秘密戀愛」的秘辛。

▲南韓女團Dal★Shabet前成員世理，公開「偶像的戀愛法則」。（圖／翻攝自YouTube／세리데이）



Dal★Shabet雖未正式解散，不過成員都已經離開原經紀公司「Happy Face娛樂」，其中前隊長世理更是在2017年就宣布到期不續約，目前以YouTuber身份活動中。近來她發表一則影片，正是以前偶像的身份，公開「偶像的戀愛法則」。

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世理以「偶像的戀愛法則⋯自己經歷過的經驗談」為標題發表影片，解答偶像是怎麼瞞過大眾視線偷偷談戀愛。世理透露，偶像們會透過IG私訊聯絡，甚至會私底下購買「非實名登記」的手機或是平板，以便保有隱私。

▲世理透露，偶像常透過IG私訊互相認識、聯絡。（圖／翻攝自YouTube／세리데이）

世理也表示，偶像會被發現戀愛，常常是因為「一直往宿舍外面跑」，同時也因為戀情不能曝光，要在宿舍和公司外約會必須得有車，「所以如果沒有車的偶像突然買車了，就是有可能準備要戀愛了。」

▲姜丹尼爾認了與TWICE志效戀愛，兩人約會地點就是在男方宿舍。（圖／翻攝自官網、IG）

世理更爆料，曾聽過「人氣很高的男偶像」反倒藉著沒人知道的秘密戀愛劈腿，「有了一個藝人女朋友之外，還有一個普通人女朋友。」同時也聽說過同一個團體的成員，輪流和其他女團的成員戀愛，這種情況還有術語稱作「動物王國」。世理說：「當然很多人不是這樣，但我聽說過的就很多了。」

▲世理透露有「男團成員輪流和女偶像戀愛」，而這種情況叫做「動物王國」。（圖／翻攝自YouTube／세리데이）

至於經常曝光藝人戀愛消息，有「南韓第一狗仔」之稱的《Dispatch》，事實上也真的會利用偶像戀愛的消息和經紀公司交涉，「被拍到戀愛照片的話，《Dispatch》會先和公司聯絡，提出條件做交易。所以公司通常都會先知道，當然如果是頂級明星可能情況就不一樣，但一般都會先談條件。」