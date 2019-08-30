記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星吳亦凡30日被爆新戀情，對象是21歲來自北京電影學院，且對方名字叫做「秦牛正威」，綽號是「鹿依Luna」。兩人先被拍到十指緊扣回家，晚間又有手機視訊影片外洩，他單方面和女方視訊，更催促「怎麼不回我信息（私訊）」，對話在陸網大肆瘋傳。

▲吳亦凡和21歲鹿依Luna爆熱戀。（圖／翻攝自微博／扒圈老鬼）

影片中，吳亦凡表示想看看Luna「人呢？」但是對方以「我現在不太好看」婉拒入鏡。他則透露自己等一下要上台了，女方即時提醒「多喝熱水」，58秒內不斷重複「回我信息（私訊）啊」、「妳一直不回信息（私訊）啊」，女方則回「我有在看電視劇啊」、「你幹嘛這麼凶啊」，最後結束對話道別，他並未說完掰掰就斷線，比完YA手勢還揮手，等對方主動斷訊。

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▲吳亦凡和鹿依Luna視訊影片曝光，見女方未入鏡，傻笑問「人呢？」（圖／翻攝自微博／扒圈老鬼）

吳亦凡視訊Luna的影片被網友公開，引發各方揣測，有人認為「真寵這女的」、「哇！不說別的，吳亦凡也太溫柔點」、「凡凡單純的樣子讓人心疼。」更有部分網友注意到影面中女子對話全程避開入鏡，加上視訊還有第三人在側拍，質疑「這是什麼操作」、「為什麼要錄影還拍影片」、「被擺了一道，有點心疼。」

除了58秒視訊片，緊接著吳亦凡和Luna聊天音檔也曝光，他說：「看到我的車看到我的人你就上車不就行了？」女方顯得情緒激動，嬌音喊「我的天哪，我要哭出來了怎麽辦？」影片、音檔連番曝光，引發網友議論「為什麼要哭」、「我真的以為你是真心對他好」、「感覺吳亦凡倒是像個被騙的清純女大學生。」

▲一段疑似吳亦凡和鹿依Luna聊天音檔也跟著外洩。（圖／翻攝自微博／扒圈老鬼）

截至目前為止，鹿依Luna微博湧入大批網友批評「為什麼要錄視頻（影片）凶妳？哪凶了」、「請妳遠離吳亦凡，別利用他謝謝。」吳亦凡和所屬工作室也尚未正式發表回應。