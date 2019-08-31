陶晶瑩公開性幻想對象「不是老公」　曝光李李仁敏感帶位置超害羞

記者蔡琛儀／台北報導

ETtoday《聲林之王》每週五晚間9點播出，昨天播出第2集，每週節目結束後接著播出的《聲林之王2生存週記》，真實呈現導師、選手在後台的可愛漏網鏡頭，一直備受觀眾喜愛，昨天由飛行導師之一的陶晶瑩（陶子）接受拷問，考驗陶子的誠實度，她還因此被問出性幻想對象，以及老公李李仁的敏感帶位置，讓眾人全都笑翻。

▲▼ 陶晶瑩的測謊讓大家都笑翻。（圖／ETtoday）

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陶子被要求寫下「飛行導師履歷表」，被問到，除了李李仁之外，有沒有性幻想過別人，沒想到陶子竟斷然說：「怎麼可能！」主持人關韶文原本猜測可能是大家都愛的孔劉，沒想到陶子說孔劉還排在後面，「我真的常常想的是雷神（索爾），我好喜歡雷神。」

陶子被問到覺得自己最性感的地方，秒答「身材啊」，接下來又被問到李李仁的敏感帶，她先是直呼：「幹嘛問這題？」但又默默回答：「應該是該邊吧！該邊大家都蠻敏感的啊！」當場讓關韶文笑瘋，陶子則打趣說：「我一定要講這個啊，因為你又不能去驗證，你不會哪天可以訪問他的時候就給我來一下。」還做出「千年殺」的手勢，又再度讓大家笑到不行。

▲▼ 陶晶瑩公布性幻想對象以及李李仁的敏感帶。（圖／ETtoday）

8月23日起，《聲林之王2》每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出（每周五晚間11點、周六晚間10點、周日中午12點重播），每周六晚間8點於中天綜合台播出，每周日晚間8點於台視播出，隔周日下午5點於ETtoday綜合台（MOD CH 315）播出；每周五晚間9點於大陸愛奇藝播出；馬來西亞每周五晚間9點於Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；新加坡每周五晚間9點於StarHub Go，周六晚間11點於都會台播岀；美洲美西時間周日下午5點於東森美洲新聞台播岀。

▲陶晶瑩的測謊結果被評論是足以成為演藝圈「度量衡」標準。（圖／ETtoday）