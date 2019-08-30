記者李湘文／綜合報導

網紅潔哥（李秉潔）以亮眼外表、直爽個性受到歡迎，看似亮眼，但其實小時候家境清貧，有不少遭霸凌的經驗。她透露，國中時曾經不小心撞到學姐，雖然馬上道歉，下課時還是被拖去廁所勒索，卻因為她抓狂揮掃把反擊，反而把惡霸學姐全嚇壞！

▲潔哥揭露國中被欺負的往事。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

潔哥回憶，國中時是念A段班的乖巧學生，留西瓜頭髮型還戴眼鏡，可能因此被學姐認為好欺負。她走路誤撞到對方，雖然道歉了，還是被狂罵一頓，甚至在下課時被學姐撂來的人帶去廁所，無奈：「也不看看我打扮跟行頭，一看就知道我家境不好，窮到飯都快吃不起了還勒索窮鬼，簡直白癡。」

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▲潔哥反擊惡霸學姐。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

不過，潔哥雖然外表看來乖巧，卻也不是甘願被人欺負的性格，觀察了一下，發現學姊那邊的人都是比自己瘦弱的女生，就當場抓起掃把反嗆：「我她媽要錢沒有要命一條啦！要打來啊！」然後直接往對方的臉上揮去，嚇得學姐目瞪口呆、只能拚命保護自己的臉，直到老師來了才休戰。

然而，學姐不死心，隔天還帶著學校老大再度找來，嗲聲告狀，要求幫忙抱被打的仇。不過，也許是潔哥眼神太冷，老大只是看了一眼，丟下一句「不要亂欺負人」，就這樣轉身離開，反而沒有找她的麻煩。

▲潔哥建議大家，在不危及生命的情況下，可以反抗霸凌者。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

藉由自己的經歷，潔哥呼籲大家：「真的遇到霸凌，如果在不危及生命的情況下，請反抗。因為那些廢物只敢欺負老實人，光腳不怕穿鞋的，你比他狠他兇，他們會害怕。」不過她也提醒，在贏不過對方的情況下，還是要以保護自己為優先，畢竟還是命最重要。