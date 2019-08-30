張孟權追歌唱夢遭反對　爸爸妥協給2萬元...他當場大哭

記者蔡琛儀／台北報導

ETtoday《聲林之王》參賽選手張孟權發行最新數位單曲《你的重量》，這是一首以親情為出發所創作的歌曲，也是他送給父親的父親節禮物，自認不擅表達情感的他，將對父親的感激與愛，化為詞曲創作，細膩吟唱出當孩子離家追夢時，父母與孩子間矛盾卻又彼此牽掛的心情。

▲張孟權新單曲獻給爸爸 。（圖／游手好弦娛樂提供）

張孟權國中時父母離異，跟父親住在一起，對他來說，從小父親不太干涉他做的事，但一旦犯錯，就會以一個傳統嚴父的角色給予懲罰和教育，所以他一直不太敢跟父親嬉皮笑臉，長大後，相處更只剩簡單的寒暄問候。

請繼續往下閱讀...

身為台中人的他，在當初決定離家上台北追求音樂夢想時，父親並不樂見，兩人也因此起了極大的衝突，而面對離家這個無解的難題，最後卻是父親先放下身段，默默進到孟權的房間，放了2萬元，並叮囑他一個人要多小心，讓他當場淚崩，終於體會到父母的愛最無私，「他對於你的決定很難過、不解，但還是選擇妥協，支持你」。

▲張孟權參加比賽後逐漸受到關注 。（圖／游手好弦娛樂提供）

在參加《聲林之王》比賽後，逐漸受到歌迷關注，也回到家鄉台中舉辦音樂會時，更特地獻唱《你的重量》送給到場的父親，希望藉此機會告訴父親，無論他的音樂路最後能走到哪，都不要為他擔心，因為他已經擁有最珍貴的東西了。