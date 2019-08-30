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我唯一的自由就是為你假裝高潮！《你不快樂嗎？》憂鬱是種奢侈

圖文／鏡週刊

電影開場，梳了古典大髮髻的女主角手插著腰，讓白色毛絨大衣下的身軀露出半截，另隻手叼著菸，以平淡的語氣說：「我討厭憂鬱的女生，因為憂鬱的女生都討厭同類。」有些作態，有點自嘲，接下來又誠實地說：「想要認同主角的觀眾應該都跑光了吧！因為這部電影，沒有高潮，沒有發展，沒有淨化作用，她只會在各個地方消磨時間，然後電影就結束了。」所以當她問床上的裸男：「你睡著了嗎？」無疑也是導演對觀眾的提示。

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導演把除去演職員表的70分鐘正片拆成15段，它們之間並無誰一定要在前在後的必然關係，甚至我覺得如果讓各段分散在現代藝術館的不同角落，讓觀眾選擇駐足或流動，甚至和影片一樣進行偽文青式交談，說不定效果會比綁在戲院座椅上更好。尤其當影片大部分時候都只用固定鏡頭，場景與顏色反寫實的刻意傾向，都讓它更接近視覺裝置藝術。

《你不快樂嗎？》電影海報。

當然，大銀幕的專注，比較容易讓人注意導演所謂「我不快樂，才好讓你這種人快樂」的「自命不凡的玩世不恭」。她一下大呼「憂鬱是種奢侈」，一下強調「憂鬱應該視為政治問題」。她的主人翁不是「如火如荼地不再創作」，就是「坐等資本主義終結」。就連做愛都是政治，因為「我唯一的自由就是為你假裝高潮」，而男人說「因為知道不用發生性關係而鬆了一口氣，但放鬆之後卻反而有了性趣」，這種語言和文字上的詭辯，帶有伍迪艾倫的趣味（所以片中人也決定去看一部伍迪艾倫電影）。

正如片裡有個男人這樣形容女主角：「你古怪得像異國風味的冰淇淋，只吃得下一球。」本片雖然不長，分段結構卻讓它顯得太撐，但你應該找得到自己喜歡的口味。

80分
  • 導演：蘇珊海因里希
  • 演員：瑪莉瑞絲雪克、尼古拉博格
  • 片長：80分鐘
  • 級別：輔15級
  • 上映日期：8月30日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛


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