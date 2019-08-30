《星際大戰》影集主角確定是「歐比王」　時間線曝光網驚：會有小路克？

記者蕭采薇／綜合報導

迪士尼串流影音平台「Disney+ 」繼《洛基》等漫威超級英雄系列影集後，腦筋也動到旗下另一個超強IP《星際大戰》（Star Wars），確定將拍攝以「絕地武士」歐比王為主角的衍生影集，並邀請伊旺麥奎格（Ewan McGregor）回鍋演出，劇情時間線也正式曝光。

▲《星際大戰》影集將以歐比王（右）為主角。（圖／劇照）

「Disney+」即將拍攝的《星際大戰》衍生影集，時間線發生在《星球大戰前傳3：西斯的復仇》之後8年，即《星球大戰4：新希望》前11年左右。那時路克天行者（Luke Skywalker）大約8、9歲，大約與他的父親安納金第一次見到歐比王時年紀差不多。

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▲《星際大戰》影集以歐比王為主角，確定由伊旺麥奎格回鍋主演。（圖／劇照）

根據此一線索，不少「星戰迷」猜測，或許在影集中，歐比王將與「小路克」見面。不過目前影集名稱和詳細內容皆仍在保密狀態，但預計集數約為6到8集。

歐比王可說是貫穿《星際大戰》系列電影的重要人物之一，幫助安納金與路克尋找原力，亞利堅尼斯（Alec Guinness）及伊旺麥奎格先後扮演過該角色。消息一出讓「星戰迷」們相當興奮，直喊：「這是我最期待的星戰系列作品。」