台灣5部VR登上威尼斯影展！「高度禮遇」指定第一個進場

▲HTC VR作品《祈禱》、《5x1-O》、《5x1-山行》、《Gloomy Eyes》、《5x1-幕後》前進威尼斯影展。（圖／HTC提供）

記者林映妤／台北報導

HTC VIVE獲威尼斯影展青睞，破紀錄以5部原創VR作品《祈禱》、《5x1-O》、《5x1-山行》、《Gloomy Eyes》、《5x1-幕後》挺進VR主競賽單元！威尼斯時間29日晚間導演趙德胤、曾威量以及日本當代藝術家小松美羽、黃韻玲、姚淳耀等人踏上影展紅毯，HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘更表示：「謝謝威尼斯影展高度的肯定與禮遇！」

這5部原創VR作品在影展期間內不僅備受國際影人好評，更受到國際媒體以專題破題報導推崇，同時VR互動藝術創作《祈禱》，更被今年影展大會從入圍及入選的全球39件作品中，指定是紅毯第一個進場的代表，同時也是VR放映展區進場的第一個作品。

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▲姚純耀（左起）、劉思銘、趙德胤、曾威量。（圖／HTC提供）

《5x1-幕後》導演趙德胤今年已經是第4次踏上威尼斯紅毯，「這次來是抱著幼稚園學生般的心情來學習，觀摩別人的VR作品有更多的可能性，對於未知與不知，我是很有興趣的。」趙德胤接著說，「電影發展至今已非常成熟，而VR發展正展開無限可能，學生時代是念資訊相關科系，在充滿未知的VR領域中這是很值得去嘗試的。」

至於《5x1》幕後推手監製侯孝賢則表示：「能夠進入威尼斯影展，這已經是一個最大的榮耀，恭喜他們！」

▲小松美羽率先走上紅毯。（圖／HTC提供）

初登紅毯的日本當代藝術家小松美羽表示，「我第一次走紅毯所以很緊張，但是其他人很好心的跟我說沒有問題不要緊張，他們更緊張呢！因為我是第一個走，所以我想說我必須要好好的表現，認真地走完紅毯了。」首度參與VR音樂創作踏上威尼斯的資深音樂人黃韻玲也透露，「在威尼斯的每一天，都是驚喜的！」

以VR作品《5x1-山行》入圍威尼斯影展VR主競賽單元的曾威量首度光臨威尼斯，「感謝HTC與金馬，讓我有機會站上威尼斯紅毯。」姚淳耀則表示：「能參加威尼斯影展是非常難得的經驗。」威尼斯影展預計威尼斯時間9月7日舉行頒獎典禮。