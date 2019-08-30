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小S吐內心話「不宣布退演藝圈」：我會慢慢消失！　曝和蔡康永沒默契

記者林彥君／台北報導

徐熙娣（小S）日前在雜誌中談到自己的真心話，直到現在，我還是沒辦法接受自己成為一個全然的家庭主婦。如果我是全職家庭主婦，可能2點去買菜，回來之後備料喝點酒，下午的時候就微醺了。我覺得唯一可以當家庭主婦的樂趣，就是煮飯給家人吃。

▲▼小S。（圖／美麗佳人提供）

▲小S談及主婦生活。（圖／美麗佳人提供）

小S說其實想到現在還有節目找我主持，找我拍雜誌，代言，就覺得老天很眷顧我。我不會自己宣布退出演藝圈，比較像是，如果感受到漸漸不受矚目，我就會慢慢消失。

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小S說之前《花花萬物》第一季錄完後，根本不想跟蔡康永見面，因為我覺得內容無聊透頂，連自己都不敢看，一看就會開始討厭我的主持風格，跟康永哥也完全沒默契，「第一季的設定讓我很難發揮主持的優點，跟康永哥之間好像陌生人，有些我想問的事情或是八卦，他沒有要配合我延伸下去，感覺自己錄節目超寂寞，然後到最後就是憤怒。」

▲▼小S。（圖／美麗佳人提供）

▲小S有個人的主持風格。（圖／美麗佳人提供）

小S透露，本來不想做第二季，但新的企劃案是「斷捨離」，小S說明星家裡一定有一大堆廢物，節目組會去每個人的家裡拍，我們也可以順便用《康熙》聊天的自由方法開開玩笑。第二季變得更自由了，不會只能聊發票的事，我自己也感覺到跟康永哥的默契都回來了。

小S笑說：「我最恨康永哥的一點就是他的完美主義，第一季的每一集都要錄4小時，以前《康熙》只要錄超過120分鐘，你就會看到我跟導演比用手砍脖子的手勢！但第二季康永哥放鬆了，我們不僅都在時間內錄完，我想觀眾看完也會感受到我跟康永哥的默契了。」

▲▼小S。（圖／美麗佳人提供）

▲小S拍攝雜誌。（圖／美麗佳人提供）

她談到以前和大S主持的《娛樂百分百》時期，「我記得跟大S主持《娛樂百分百》的時候，突然好受歡迎，我們萬萬沒想到節目變紅，有好多年輕人在八大樓下等我們，學我們講話。那個時候真的好年輕又很多創意：仙女下凡來解答和徐老師都是我超愛的單元。」

而《康熙來了》又是另外一種成就感，小S說如果說《娛百》讓我享受到當藝人的快樂，主持《康熙》之後，我才發現原來長輩可以接納我，當然康永哥幫了很大的忙，因為他就是知識份子，加上我的小胡鬧，節目怎樣都很精彩，連林青霞都說愛看我的節目。

▲▼小S。（圖／美麗佳人提供）

▲▼小S拍攝雜誌。（圖／美麗佳人提供）

▲▼小S。（圖／美麗佳人提供）

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