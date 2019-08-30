迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星迪麗熱巴擁有新疆維吾爾族血統，五官精緻立體，身材纖細高挑，因綜藝《奔跑吧》、電視劇《三生三世十里桃花》爆紅，高人氣受到關注。她近日一段街頭拍攝的畫面曝光，其中坐在路邊和旁人說話的背影，意外露出渾圓臀型，再度讓網友暴動啦！

▲迪麗熱巴現身街頭，無P圖畫面讓網友暴動啦。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴工作室）

據悉，迪麗熱巴是在拍攝新戲，身穿白色連身裙現身街頭，緊身設計更顯腰身纖細，波浪長髮披肩，先是蹦蹦跳跳，接著坐了下來，轉身和工作人員聊天。她背影入鏡，斜坐時渾圓臀型超級吸睛，加上畫面沒有經過後製，女神完美身材禁得起考驗。

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▲迪麗熱巴穿白色連身裙，波浪長髮披肩。（圖／翻攝自陸網／新浪娛樂）

▲迪麗熱巴蹦蹦跳跳，身邊圍繞不少人。（圖／翻攝自陸網／新浪娛樂）

▲迪麗熱巴直接坐下，背影更顯纖細腰身。（圖／翻攝自陸網／新浪娛樂）



▲迪麗熱巴轉身和工作人員聊天，露出渾圓美臀。（圖／翻攝自陸網／新浪娛樂）



儘管是側拍花絮截圖，模糊畫質掩蓋不了迪麗熱巴的美，網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言「這臀……誰看誰受得了啊」、「真的很瘦」、「天啊，以前畫漫畫覺得這只是畫出來的比例，沒想到真實存在的」、「身材太好了吧！」