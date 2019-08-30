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蜜雪兒威廉絲飆罵茱莉安摩爾！崩潰爆「前後任情感糾葛」

記者林映妤／台北報導

金球影后蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）和奧斯卡影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）在新片《你願意嫁給我老公嗎？》同框飆戲，除了前任與現任的感情糾葛，更有針鋒相對的精彩對手戲，但對於要和茱莉安摩爾吵架對罵，卻讓蜜雪兒威廉絲直呼吃不消！

蜜雪兒威廉絲笑說，「演出這部片最難的就是要討厭茱莉安摩爾，因為她明明就是個超級溫暖大方的人，當我們在爭吵的時候，我心裡只想跟她擁抱、聊孩子、聊居家裝潢。」

▲▼《你願意嫁給我老公嗎？》茱莉安摩爾、蜜雪兒威廉絲。（圖／CatchPlay提供）

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▲▼《你願意嫁給我老公嗎？》茱莉安摩爾、蜜雪兒威廉絲兩大影后飆戲。（圖／CatchPlay提供）

▲▼《你願意嫁給我老公嗎？》茱莉安摩爾、蜜雪兒威廉絲。（圖／CatchPlay提供）

電影描述慈善家伊莎貝爾從印度遠赴紐約和企業家泰瑞莎洽談孤兒院的贊助計畫，卻意外受邀參加其女兒的婚禮，還發現新娘的父親就是自己的前男友。舊愛往事的秘密因而浮上檯面，也讓伊莎貝爾懷疑對方捐款贊助的背後另有其它意圖。

茱莉安摩爾飾演的女企業家泰瑞莎，事業成功、家庭美滿，看似過著完美生活的她卻有個說不出口的秘密，她以捐款贊助為由，要求老公的前女友伊莎貝爾來到紐約，甚至刻意讓對方認識自己的家人，一切都是為了愛的安排卻不如計畫的順利。

茱莉安摩爾說：「雖然我的角色愛人的方式可能會讓人有壓力，但是我很喜歡她的決心和行動力。銀幕上的女老闆總是被塑造成邪惡的女魔頭形象，但是也有像泰瑞莎這樣可以同時全心投入在事業和家庭，並樂在其中的女性，我想要呈現這樣的形象。」電影8月30日上映。

▲▼《你願意嫁給我老公嗎？》茱莉安摩爾、蜜雪兒威廉絲。（圖／CatchPlay提供）

▲《你願意嫁給我老公嗎？》茱莉安摩爾角色展現不一樣的女強人。（圖／CatchPlay提供）

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你願意嫁給我老公嗎, 茱莉安摩爾, 蜜雪兒威廉絲

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