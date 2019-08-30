樓梯間飄出嬌甜ㄋㄞ聲！他直擊女友偷吃...上前一看「軟掉了」

▲李狐把被劈腿心情寫成新歌《幻覺》。（圖／尬音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

17人氣直播主李狐推出新歌《幻覺》，他一口氣包辦詞曲創作，靈感來自2年前一段被女方劈腿的慘痛戀情，當時正值事業、家人都卡關狀態，原以為一路相伴的女友是最佳依靠，卻也在那時讓他發現對方出軌，更在住家處直擊偷腥的畫面，戀情當場直接告吹。

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▲李狐在樓梯間抓包女友偷吃。（圖／尬音樂提供）



李狐表示當時2人同居，練團完他決定提前回家，到家後他一時興起拿起平板電腦尋找女友定位搜尋，卻發現對方在西門町，過了半小時後卻顯示在住家處，他起了疑心決定下樓查看，未料才走到樓梯間就聽見女方跟另個男生甜言蜜語的聲音，甚至女生還嬌喊「不要親我啦！」

▲李狐直擊女友偷吃，當場呆坐在地。（圖／尬音樂提供）



他坦言聽到當下腦中一片空白，雙腿發軟呆坐在樓梯不知所措，幾經思索後，他決定用手機錄影「抓姦」，女方見狀錯愕且尷尬不已，李狐便冷冷地說：「妳上去把東西收好，趕快走吧」，彼此就此分手並各自搬出租屋處。

MV拍攝場景選在高級招待所取景，現場有雪茄、飛鏢、鋼琴等設施，他打趣說：「我失戀是在房間買醉療傷，這次好像是失戀富二代，是種上流社會的失戀情節」，被問拍攝時是否有想起前女友？他否認說：「被劈腿的痛還在，所有的苦痛情緒都唱在這首歌了，而我早已經想不起她的臉」。