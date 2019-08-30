金希澈確定「缺席SJ演唱會、音樂放送」　公司心痛宣布：腳傷難以負荷

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團Super Junior即將推出第九張正規專輯，並於10月12日從首爾開始展開《Super Show 8》巡迴演唱會。不過成員金希澈因舊傷的緣故，於30日宣佈將不會參加演唱會，以及新專輯的音樂放送活動。

▲金希澈確定將缺席《Super Show 8》演唱會。（圖／翻攝自金希澈IG）

Super Junior所屬經紀公司Rabel SJ，30日透過官方網站表示：「希澈將參與Super Junior第九張正規專輯和綜藝節目部分日程，但在成員們的充分討論後，他將不會參加演唱會《Super Show 8》和音樂放送活動。」

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▲Super Junior即將推出第九張正規專輯。（圖／O.N Worldwide Co.,Ltd／希林國際 提供）

Rabel SJ也補充道：「現在希澈的腿部健康狀態，難以負荷持續性的舞台表演，不得已做出了上述決定，請求粉絲們諒解。」粉絲們也紛紛為他打氣，心疼說道：「最難過的一定是希澈，來日方長，請放心好好養傷。」

▲金希澈曾在節目《認識的哥哥》裡談到當兵過往。（圖／翻攝自tvN）

南韓團體Super Junior成員金希澈曾在2006年遭遇嚴重車禍，左腿幾乎全斷，至今還有後遺症。他曾在節目《認識的哥哥》裡談到當兵過往，表示因腳負傷的關係，被判定能夠以「公益兵」（類似替代役）入伍。但他因為不想遭外界謾罵藝人耍特權，就算腳再痛他都會拄拐杖受訓，常常訓練做不好感到自責，在隊內哭了很多次，也留下更嚴重的舊傷。