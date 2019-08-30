謝瓊煖演媽媽...街頭苦尋「撞死兒肇事者」　再度逼哭萬人！

記者蔡琛儀／台北報導

告五人今年發行首張專輯《我肯定在幾百年前就說過愛你》，今舉辦演唱會，更搶先在昨天釋出新歌《紅》的MV，由甫入圍金鐘女配的謝瓊煖擔任女主角，她在MV裡飾演一位在街頭賣燈具的媽媽，因為兒子不幸車禍意外喪命，希望在擺攤的同時，能協尋到肇事車主，謝瓊煖收放自如的情緒，以及獨自跳舞的表情變化，還有最後的遺憾獨白，每一幕都觸動人心，連三位團員也哭到不行。

▲▼ 謝瓊煖演出MV再度逼哭一大票人。（圖／相知提供）

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告五人「島嶼．雛形」巡迴演唱會從去年12月就開始策畫，歷經首張專輯正式發行後，再以同樣概念繼續延伸，從今年6月於家鄉宜蘭展開，陸續於高雄及台中開唱，並在8月底回到台北，為該系列的台灣巡迴畫下完美句點。相隔8個月沒在台北舉辦專場的他們，開場就帶來夯曲《愛人錯過》，隨後演唱〈驕傲的鯨魚〉，強勁搖滾節奏瞬間炒熱氣氛；接著團員犬青獨唱《紅》，真摯動人的情感，加上前一晚MV剛剛釋出，濃厚餘韻感動全場所有人。

除了演唱多首新歌外，告五人在唱到《你要不要吃哈密瓜》，還特別製作六顆哈密瓜球，跟台下觀眾做有趣互動，歌迷隨著音樂節奏爭搶哈密瓜球，也再次掀起一波高潮。

▲▼ 告五人今晚開唱。（圖／相知提供）

接著又帶來《法蘭西多士》，直接請到MV舞蹈老師驚喜現身擔任嘉賓，戴上布偶頭套重現「西多士舞」，主唱潘雲安笑說：「其實本來我們想挑戰跳舞，但肢體實在太爛了，而且隨便跳個幾下就累得要命，還是乖乖唱歌就好。」今天拍攝過他們MV的江沂宸與鄭齊磊都到場支持，魏如萱則特地送花祝福，展現他們的好人緣。