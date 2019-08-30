ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

謝瓊煖演媽媽...街頭苦尋「撞死兒肇事者」　再度逼哭萬人！

記者蔡琛儀／台北報導

告五人今年發行首張專輯《我肯定在幾百年前就說過愛你》，今舉辦演唱會，更搶先在昨天釋出新歌《紅》的MV，由甫入圍金鐘女配的謝瓊煖擔任女主角，她在MV裡飾演一位在街頭賣燈具的媽媽，因為兒子不幸車禍意外喪命，希望在擺攤的同時，能協尋到肇事車主，謝瓊煖收放自如的情緒，以及獨自跳舞的表情變化，還有最後的遺憾獨白，每一幕都觸動人心，連三位團員也哭到不行。

▲▼ 告五人,謝瓊煖。（圖／相知提供）

▲▼ 謝瓊煖演出MV再度逼哭一大票人。（圖／相知提供）

▲▼ 告五人,謝瓊煖。（圖／相知提供）

請繼續往下閱讀...

告五人「島嶼．雛形」巡迴演唱會從去年12月就開始策畫，歷經首張專輯正式發行後，再以同樣概念繼續延伸，從今年6月於家鄉宜蘭展開，陸續於高雄及台中開唱，並在8月底回到台北，為該系列的台灣巡迴畫下完美句點。相隔8個月沒在台北舉辦專場的他們，開場就帶來夯曲《愛人錯過》，隨後演唱〈驕傲的鯨魚〉，強勁搖滾節奏瞬間炒熱氣氛；接著團員犬青獨唱《紅》，真摯動人的情感，加上前一晚MV剛剛釋出，濃厚餘韻感動全場所有人。

除了演唱多首新歌外，告五人在唱到《你要不要吃哈密瓜》，還特別製作六顆哈密瓜球，跟台下觀眾做有趣互動，歌迷隨著音樂節奏爭搶哈密瓜球，也再次掀起一波高潮。

▲▼ 告五人,謝瓊煖。（圖／相知提供）

▲▼ 告五人今晚開唱。（圖／相知提供）

▲▼ 告五人,謝瓊煖。（圖／相知提供）

接著又帶來《法蘭西多士》，直接請到MV舞蹈老師驚喜現身擔任嘉賓，戴上布偶頭套重現「西多士舞」，主唱潘雲安笑說：「其實本來我們想挑戰跳舞，但肢體實在太爛了，而且隨便跳個幾下就累得要命，還是乖乖唱歌就好。」今天拍攝過他們MV的江沂宸與鄭齊磊都到場支持，魏如萱則特地送花祝福，展現他們的好人緣。

推薦閱讀

王嘉爾怒瞪女粉：是你上傳我家地址？　「見她委屈喊不是」零回應轉身就走…網友戰翻

王嘉爾怒瞪女粉：是你上傳我家地址？　「見她委屈喊不是」零回應轉身就走…網友戰翻

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

2019下半年「3星座將發大財」　TOP3偏財運旺到爆！

2019下半年「3星座將發大財」　TOP3偏財運旺到爆！

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

啦啦隊女神「2分鐘超兇上下抖影片」爆紅！　87萬老司機嗨推：晃到暈

啦啦隊女神「2分鐘超兇上下抖影片」爆紅！　87萬老司機嗨推：晃到暈

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

IU童年照曝光！「洋娃娃五官」萌哭　無辜電眼基因從小美到大

IU童年照曝光！「洋娃娃五官」萌哭　無辜電眼基因從小美到大

男星自爆「第一次」靠酒精放鬆　完事後羞曝：全身都是吻痕

男星自爆「第一次」靠酒精放鬆　完事後羞曝：全身都是吻痕

TWICE MOMO其實超有料！穿低胸背心一彎腰「掉出超兇半球」

TWICE MOMO其實超有料！穿低胸背心一彎腰「掉出超兇半球」

生理期「堅持3天不洗頭」！　魏蔓曝「驚人結果」…女網友問號：第一次聽說

生理期「堅持3天不洗頭」！　魏蔓曝「驚人結果」…女網友問號：第一次聽說

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

王嘉爾怒瞪女粉：是你上傳我家地址？　「見她委屈喊不是」零回應轉身就走…網友戰翻

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

2019下半年「3星座將發大財」　TOP3偏財運旺到爆！

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

啦啦隊女神「2分鐘超兇上下抖影片」爆紅！　87萬老司機嗨推：晃到暈

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

IU童年照曝光！「洋娃娃五官」萌哭　無辜電眼基因從小美到大

男星自爆「第一次」靠酒精放鬆　完事後羞曝：全身都是吻痕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吿五人

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 謝瓊煖演媽媽...街頭苦尋「撞死兒肇事者」　再度逼哭萬人！
  2. 高人氣男團同時劈兩女、輪流和女團交往　偶像「真實經歷」爆幕後戀愛秘辛
  3. 張孟權追歌唱夢遭反對　爸爸妥協給2萬元...他當場大哭
  4. 小S吐內心話「不宣布退演藝圈」：我會慢慢消失！　曝和蔡康永沒默契
  5. 《星際大戰》影集主角確定是「歐比王」　時間線曝光網驚：會有小路克？
  6. 台灣5部VR登上威尼斯影展！「高度禮遇」指定第一個進場
  7. 羅PD說到做到！送李壽根、殷志源去冰島　粉絲笑倒：一定吵架
  8. 迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在
  9. 樓梯間飄出嬌甜ㄋㄞ聲！他直擊女友偷吃...上前一看「軟掉了」
  10. 「台灣人很溫暖！」　韓正妹帶弟弟玩遍台北…臨走落淚：時間過太快

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366