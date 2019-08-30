具惠善近況公開：正在住院！穿病服、躺病床照片報平安

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女星具惠善爆出與安宰賢3年婚姻變質，並控訴對方變心而打算離婚，最新近況也曝光，她稍早PO出一張自拍照，身穿醫院病服，表示現在正在住院中，因此無法參與首爾國際短篇電影節，但會幫電影節加油。

▲具惠善發穿病服、躺病床照片報平安。（圖／翻攝自具惠善IG）

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具惠善在個人IG上發文，寫著「因為切除囊腫正在住院中（因為還要做其他的檢查），而無法參加電影節，很抱歉，但我會為首爾國際短篇電影節加油。」照片中她也的確穿著病服，疑似躺在病床上，臉上則面無表情。

9月3日至8日舉辦的首爾國際短篇電影節，原本具惠善以她執導的《MYSTERY PINK》，被選為電影節的國內競賽作品，但目前正調整身體狀況而入院，因此無法出席。

▲具惠善、安宰賢徹底鬧翻。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢Instagram）

具惠善是8月18日凌晨在IG公布與安宰賢婚變的消息，後續與公司正面槓上，安宰賢則龜縮不回應，直到具惠善公開老公變心，甚至喝醉時頻繁曖昧多名女子，讓她忍無可忍提出離婚，但實際上心裡還愛著對方，希望不要離婚，問老公為何不愛她，卻得到「因為你乳頭不性感」，震撼發言讓網民狂酸男方，戲稱安宰賢根本是「乳頭鑑定師」。