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孫尤安「只穿小褲褲」洩蜜桃臀！　邪惡視角網噴鼻血：太辣了

▲孫尤安推出新單曲《Time for me》。（圖／愛貝克思提供）

▲孫尤安推出新單曲《Time for me》。（圖／愛貝克思提供）

記者翁子涵／台北報導

以磁性歌聲及九頭身修長外型在IG上擁19萬粉絲的美女歌手孫尤安，將在10月底推出新專輯，今數位上架新單曲《Time for me》，只見孫尤安在單曲封面中，露出傲人的110公分逆天長腿，讓人看了噴鼻血直呼不科學，她還在床上與兩隻狗狗親密互動，讓在旁的工作人員直呼：「好羨慕狗狗！」

▲孫尤安只穿小褲褲辣秀好身材。（圖／愛貝克思提供）

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▲孫尤安只穿小褲褲辣秀好身材。（圖／愛貝克思提供）

孫尤安搶眼的外型和她「宅女」個性有極大反差，唱片公司決定把她定位是「廢系尤物」，講到「廢」字乍聽有些貶意，但對於孫尤安來說，卻是一套生活定義，「我覺得廢可以也用在形容一種生活態度，撇開社會和世俗的框架，以你自己最喜歡、最舒服的方式生活著。」

▲孫尤安推出新單曲《Time for me》。（圖／愛貝克思提供）

▲孫尤安秀出110公分辣腿。（圖／愛貝克思提供）

愛待在家、不愛跟人交際的她表示：「其實我應該說長大之後比較了解自己的個性，如果因為同儕壓力要出門而不是做自己喜歡的事，那我寧願待在自己的空間。年紀越大，越覺得凡事不要勉強自己、舒服自在讓自己快樂最重要。」

▲孫尤安推出新單曲《Time for me》。（圖／愛貝克思提供）

▲孫尤安私下相當宅。（圖／愛貝克思提供）

平常愛宅在家裡的孫尤安，最高紀錄可以2周都不出門，除了三餐靠外送，生活用品更靠快遞，孫尤安笑說：「我會先交代好警衛有外送不要通知我，直接讓外送員上來、不要按門鈴，默默的把東西掛我門上就好，有需要我自己會打開門取。不愛接電話，也不愛手機震動或鈴聲，所以我大部分時間手機都是開勿擾模式，手機通常一天完全不會有反應！」

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