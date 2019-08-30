《牠 第二章》預售打破影史恐怖片紀錄！兩代魯蛇選角過程超爆笑

記者林映妤／台北報導

驚悚電影《牠》第一集在票房與口碑上大成功，不過這反而沒有讓導演安迪馬希提（Andy Muschietti）獲得喘息，相反的，電影一上映，他立刻投入《牠 第二章》的製作，「我投注這部電影的心力，已經無法自拔，觀眾看完第一章之後的肯定與對第二章的期待，給了我最大的前進動力。」

▲▼《牠 第二章》預售成績打破影史恐怖片最高紀錄。（圖／華納兄弟影業提供）

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全美各大電影專業網站現在也預估《牠 第二章》票房可望在首周超過1.1億元，除了穩坐首周冠軍外，也看好《牠 第二章》能勝過《牠》在2年前締造的全球票房紀錄。可以確定的是，目前全美《牠 第二章》的預售票銷售成績已經打破影史恐怖片最高預售紀錄。

《牠 第二章》第一批觀眾與媒體反映出的好口碑，終於讓導演與所有演員們臉上出現了笑容，畢竟這是史蒂芬金超過1000頁經典小說，《牠》只拍了約300頁，《牠 第二章》的故事規模是第一集的2倍以上，人物包含兩代魯蛇俱樂部的成員，他們不僅長得像，更常跨越時空同框飆演技！

▲《牠 第二章》竟是小童星指定要比爾哈德演出。（圖／華納兄弟影業提供）

片中飾演成年瑞奇的比爾哈德（Bill Hader）說：「我之所以會獲得這個角色是因為我朋友與經紀人都說有個叫『芬恩』的小男星希望我能成為長大後的瑞奇，我還在想『芬恩』是誰的時候，導演安迪馬希提約我吃飯，他說：『今天我們之所以見面，都是因為芬恩希望你來接演他的角色：瑞奇。』後來我才知道他在接受訪問時已經把我名字提過好幾次了，原來我們在某些想法上與劇中的瑞奇真的很接近。我們的本能都是先逃避再說，芬恩是從哪裡了解我這一點的？！」也因為這個角色，讓原本緊張的劇情多了輕鬆的笑點。

▲▼《牠 第二章》青少年與成人版集合。（圖／華納兄弟影業提供）

潔西卡崔絲坦（Jessica Chastain）則表示，《牠 第二章》除了恐怖、緊張的氛圍外，也有輕鬆與衝突的場面，最重要的是魯蛇們的之間的友誼。身為其中唯一的女生貝芙莉最後情歸何處也是一大看點。

如史蒂芬金所說：「每個少年都有無限的想像力，但這也是每個成年人的一個失去的能力，成年的魯蛇們必須回到德瑞鎮才能找回友情與曾經有過的能力才能打敗邪惡的潘尼懷斯，《牠》這2部電影就是獻給成年觀眾們的一則童話。」

電影拍攝完成後，找到宣傳空檔的導演與成年魯蛇成員們還拍攝了一支「魯蛇氣球爆破問答」，將戲裡戲外一些有趣與重要的元素放在題目中，以趣味問答的方式進行快問快答，不僅讓觀眾看到他們彼此的默契與輕鬆的一面，也讓觀眾看到電影幕後一些不為人知的細節。

▲《牠 第二章》導演安迪馬希提（左）表現優異。（圖／華納兄弟影業提供）