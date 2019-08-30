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「台灣人很溫暖！」　韓正妹帶弟弟玩遍台北…臨走落淚：時間過太快

記者劉宛欣／綜合報導

南韓YouTuber「MAY 五月」帶著弟弟到台北旅遊，兩人一同到了許多有名的景點觀光，將一整段旅行的點點滴滴剪成了vlog分享，在最後一支的影片裡，她總結了這次旅行的心得，說著說著竟哽咽並流下了不捨的淚水，直呼「台灣是很有魅力的地方」。

▲YouTuber「MAY 五月」帶著弟弟到台灣旅遊。（圖／翻攝MAY IG）

▲YouTuber「MAY 五月」帶著弟弟到台北旅遊。（圖／翻攝MAY IG）

▲YouTuber「MAY 五月」帶著弟弟到台灣旅遊。（圖／翻攝YouTube／MAY 五月）

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▲YouTuber「MAY 五月」帶著弟弟到台北旅遊。（圖／翻攝YouTube／MAY 五月）

姐弟倆在旅遊期間去了許多觀光勝地，包含中正紀念堂、士林夜市、十分、九份等，也嚐遍了台灣美食，在最後一天的行程結束時，弟弟有感而發，表示：「這麼快就要回韓國了覺得很可惜，台灣真的很有魅力，是個很好的國家，人們都很親切、溫暖。」

MAY也在晚上獨自錄製影片時，因為捨不得離開而忍不住流淚，也說道：「時間真的過得太快，總覺得才剛來、剛開始要了解台灣，就要回韓國，覺得很傷心。」表露了對台灣的喜愛，並提及以後有機會一定會再來玩。

▲MAY在旅行的最後一天流下了不捨的淚水。（圖／翻攝YouTube／MAY 五月）

▲MAY在旅行的最後一天流下了不捨的淚水。（圖／翻攝YouTube／MAY 五月）

台灣的網友在看完影片後，也紛紛留言「歡迎下次再來！」、「台灣最棒了，自由，乾淨，而且又有人情味，所以我們要惜褔」、「好棒！謝謝你喜歡台灣！」。

▲MAY的台灣旅遊影片。（影／取自YouTube／MAY 五月）

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