闖廢醫院太平間「驚見門後有人」！　她拔「沾血戒指」遞過來…老師揭恐怖真相

記者李湘文／綜合報導

廢棄建築物常帶給人一種陰森感，卻也吸引不少喜歡探險的民眾，其中又以廢棄醫院更引人好奇。藝人Eason就透露，曾經到一間廢棄醫院出外景，沒想到尋訪到太平間時，竟目睹一名舉止詭異的女子從廢棄許久的屋子裡推門出來，嚇得他和節目組全都往外逃！

▲Eason曾在廢棄醫院出外景，遇到詭異女子。（示意圖／免費圖庫pxhere）

Eason上《震震有詞》回憶這段故事，當時到台南某間廢棄醫院拍攝，發現建築裡的器材、藥罐、針筒等物品幾乎都還在，甚至桌上還留有一本手寫的病歷，上頭詳細記錄病患幾點到院、受什麼傷，甚至也記錄了幾點死亡。

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看到病歷上的記錄，Eason猜想醫院內應該有太平間，便開始搜尋其它樓層，最後果然找到了廢棄的太平間。正當大家猶豫要不要開門時，竟看見2扇門就這樣自己緩慢打開，接著有「咚、咚」的腳步聲逐漸靠近，Eason拿手電筒往黑暗裡一照，驚見一名女子站在門後！

▲節目組目睹一名女子從廢棄醫院太平間走出來。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

眾人被奇怪的女子嚇一大跳，但仔細一看，才發現是個真人，並不是什麼鬼魂。只是這名女子舉止十分怪異，口裡說著像天語一樣沒人聽得懂的話，而且一下傻笑、一下暴怒亂吼，還突然衝到窗戶旁邊，徒手抓住碎玻璃，最後揮舞滿是玻璃渣和鮮血的手衝過來。

▲女子舉止詭異，手插玻璃。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

遇到這恐怖的狀況，Eason和節目組嚇得全都往1樓跑，拍攝也因此中斷。然而，他們還在驚魂未定，那名女子竟又追著衝出來，突然從手上摘下沾血的戒指，默默放到某位工作人員的手裡，這才又回到那間醫院裡面去。

▲老師判斷該名女子被附身。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

節目組事後找老師詢問，他們這才推測出來，該名女子可能原本是遊民，為了遮風避雨進入這間醫院，卻被病死在這裡的重症精神病患附身，才會出現這麼詭異的舉止。主持人謝震武也說，像這種生死相關的地方，尤其醫院太平間，最好不要為了好奇就跑去一探究竟。