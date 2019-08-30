老公半夜講電話被抓包！　依依爆「他偷藏密室」：氣到提離婚

記者林彥君／台北報導

夫妻同住一屋下，家中有密碼房間連老婆都不得其門而入？！雙胞胎藝人依依（蔡依伶）與老公Stanley結婚，陸續生下3個兒子，時常在社群網站分享媽媽經，婚姻看似幸福美滿，但她卻苦嘆老公婚前婚後態度判若兩人：「老公行為詭異，導致兩人吵到要離婚。」希望經由風水指點改善。

▲風水有關係到依依家。（圖／ 緯來綜合台提供）



依依自招搬到現在住房後，枕邊人脾氣越發暴躁而且行為怪異：「有陣子三更半夜起床，發現老公在外頭講電話，多問幾句反而惹得他生氣。」夫妻兩人有次吵到不可開交，「我老公就帶著兒子離家出走好幾天，而且完全失聯狀態！」主持人王彩樺在一旁直呼傻眼。

風水團隊點出問題在家中格局忌諱擺設「一房多床」，風水中代表容易有『二房』，且鏡照床造成情緒不穩，容易口舌是非多，建議一間房擺一張床就好，且將鏡子貼住，可化解煞氣。



而她家中竟然有間老公專用的上鎖房間，連依依都不知道密碼：「他防我防到會用手遮住按密碼，我曾經生氣到用離婚威脅老公，都無從得知！」誇張行徑讓主持人佩甄都驚呼：「你怎麼還笑得出來？」風水老師點出家裡的空間出現只有一個人知道的密碼房，容易導致家人之間有隔閡，建議將密碼房改為一般房來改善。

