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飯店限時拍賣「莫文蔚睡過的房間」　餘溫+餘香還在…吸客價曝光網震怒！

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星莫文蔚日前到大陸湖北恩施舉辦演唱會，並入住當地飯店，沒想到她入住過的房間被飯店出價拍賣，引發各界批評，演唱會主辦單位為此發出嚴正聲明。該飯店隨後公開道歉！

▲▼莫文蔚睡過的房間被飯店限時拍賣。（圖／翻攝自莫文蔚IG、陸網澎湃新聞）

▲莫文蔚在湖北舉辦演唱會，睡過的房間被飯店拍賣。（圖／翻攝自莫文蔚IG、陸網澎湃新聞）

據陸媒《澎湃新聞》報導，湖北瑞享國際酒店27日曬出宣傳海報，文案寫道：「莫女神離開恩施了，但入住的房間還在，餘溫尚存、餘香尚在，今夜等你」又稱「限時競價」。此外，海報左上角有飯店LOGO，加上曬出房間內部照片，強調「客房內女神睡過的床上用品（床墊除外）及浴室毛巾和相應的一次性用品皆可帶走」，房價一晚8888人民幣（約台幣3萬9641元）起，限時競價500人民幣（約台幣2230元）。

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▲▼莫文蔚睡過的房間被飯店限時拍賣。（圖／翻攝自莫文蔚IG、陸網澎湃新聞）

▲海報文案公開飯店內部房間，強調「餘溫尚存、餘香尚在，今夜等你」，引發民眾反感。（圖／翻攝自莫文蔚IG、陸網澎湃新聞）

海報曝光後引發民眾反感，網友湧入飯店官博砲轟「無恥」、「丟人，拍賣莫文蔚助過的房間，丟恩施人的臉！」承辦莫文蔚演唱會的主辦單位「湖北壹天橙文化傳媒有限公司」28日發布嚴正聲明，譴責飯店罔顧品牌形象，拍賣房間已經嚴重損害莫文蔚的形象，「文案更是挑戰大眾的道德底限，以上做法嚴重侵犯了他人的肖像權、名譽權、隱私權，且有損恩施的城市形象。」

面對海報爭議，瑞享國際酒店2度發表聲明，28日發表第一次聲明，強調海報圖片不是透過官方發布，是謠言，29日發表第二次道歉聲明，改稱「莫女神花園套房競拍」是管理工作失誤，利用名人效應行銷，今後會以此為戒，在經營中加強管理，杜絕此類事件再次發生，有關前後不一的聲明，飯店表示當時是不要網友轉發圖片，該張圖片確實不是透過官方發布的，同時飯店已經發表道歉聲明。

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