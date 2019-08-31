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瑪莉亞入圍金鐘人氣旺　搭檔Janet再接主持棒！胡瓜低調探班

記者蕭雅玲／台北報導

Janet搭檔瑪莉亞主持公視台語台《旺來西瓜先拚仙》，今（31日）首次進棚錄影，胡瓜（瓜哥）也現身攝影棚探班，當年他與Janet一起主持過《金頭腦》，Janet自曝每次錄影都在偷師學東西，一旁的胡瓜也爆料說：「每次主持我腦海已經剪接差不多，當時第一次錄影錄到半夜兩點，她（Janet）還很驚奇以為很快，第二次縮了四小時就結束」，也因為錄影效率不斷提前結束，第三次錄影時製作人詹仁雄便再也沒進過棚。

▲▼胡瓜、Janet、瑪莉亞。（圖／公視提供）

▲Janet與瑪莉亞主持節目今首錄，胡瓜到攝影棚探班。（圖／公視提供）

瑪莉亞也說，有次要拍鍋子打開冒煙的效果，因為個性太急直接掀開蓋，導致攝影師拍不到冒煙的效果。有次玩遊戲，觀眾一直沒過關，等了很久終過關，發現拍出來的畫面效果最好，胡瓜解釋：「我知道會有兩顆鏡頭出來，所以等了一小時他們才知道原來是這樣。」他強調做節目就是要有效率，「而不是錄久就會有收視率，如果錄久就會有收視，那搭帳篷錄到半夜看收視會不會變好。」

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子弟兵瑪莉亞從助理就跟在胡瓜身邊學，如今可以獨當一面身為師父的胡瓜也很開心說道：「未來路很長，她現在還只是國中階段剛開始，我們都還在學習，還有很多要學，最重要身段要放下來！」並強調，莉亞很愛面子，「她從來不能求，答錯還會覺得很丟臉，這個包袱一定要丟掉，未來路要跟大家融在一起，不能太聰明，不然去當主播就好。」

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胡瓜, 瑪莉亞, Janet, 瓜哥

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