媽被爆頭浴血送醫！　郁方淚揭家暴瘡疤「去孤兒院是我最大夢想」

▲ 郁方自曝童年慘遭父毆打。（圖／POP Radio提供）



記者翁子涵／台北報導

藝人郁方和珠寶富商陳昱羲結婚13年，外界視她為嫁入豪門的幸福人妻，但她日前到POP Radio分享童年悲慘遭遇，全家受到父親長年家暴、更常為了躲債半夜搬家，「小時候去孤兒院是我最大的夢想」，她自認個性又臭又硬，是兄弟姐妹中被打最慘的，回憶起過往被爸爸抓起來摔在地板、拿皮帶抽，一向樂觀開朗的郁方淚灑錄音室：「通常如果我被打成這樣，我媽一定更慘」。

郁方坦言現在之所以熱衷公益，「因為我是過來人」，每次在新聞看到被家暴的婦女，就會想起自己的媽媽，回憶起小學三年級放學回家，看到爸爸自稱手被媽媽弄傷，卻不見媽媽蹤影，「後來才知道媽媽頭被爸爸打爆、滿臉是血被送到醫院」，被問到兒時的陰影為何沒出現在她身上？郁方表示：「這是我最想掩蓋的」。

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▲郁方淚訴兒時去孤兒院是她最大夢想。（圖／POP Radio提供）



近來她推出新書《我的人生我來柔：郁方的幸福進行曲》，坦言常在演藝圈遇到「潛規則」，回憶起最荒謬的一次，她笑說有次拍戲竟被男性編劇要求「晚上通電話、要個別指導演技」，但郁方連續2天都忽略，沒想到拿到新一集的劇本，「我在戲裡從大美女變成神經病，最後被精神病院的人抓走」，讓她相當傻眼，該名編劇事後更對她烙狠話：「如果昨晚有接受邀約，就不會落得這個下場」。

因為童年缺乏完整家庭關愛，郁方表示過往擇偶條件是喜歡對方的父母更甚於喜歡男朋友本身，她坦言應是移情作用，且婚姻就像二次投胎，「另一半的父母就是我第二個爸媽」，她不忘在節目中告白公婆，謙虛表示不是自己做的好，「是我公婆很會做公婆」，更直呼要幫公婆出書，書名已想好叫「如何成為受歡迎的長輩」。