所願放話「挑戰倒立刀群舞」　GFRIEND傻眼了：只有她說！

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團GFRIEND相隔1年半，帶著全新巡演「GO GO GFRIEND」，31日即將在林口體育館開唱。她們30日風塵僕僕抵台，下午在大直舉辦記者會，她們訪台多次，卻從來沒有去逛過夜市，所願鼓起勇氣向公司抗議：「想要去夜市逛街。」希望公司有聽到她們的心聲，並搶先預約明年還要來台灣見粉絲。

▲GFRIEND向公司喊話要去夜市。（圖／記者張一中攝）



GFRIEND訪台多次，但從來沒逛過夜市，所願表示，「每次來台灣的時間雖然有點短暫，但公司就是不帶我們去，也想藉這個機會問問公司的人『為何不帶我們去呢？』」她爆笑隔空喊話「有聽到嗎？」信飛會後受訪時喊話「想要吃大腸麵線」，銀河也食指大動點菜：「雞排、牛軋餅、還有雞翅包飯。」

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▲睿隣透露成員在12點一到一起傳簡訊祝她生日快樂。（圖／記者張一中攝）



睿隣與嚴智都是8月19日生日，那陣子剛好她們放了長假，所願親自到兩人的家裡傳達親手寫的信件，睿隣感動地表示「收到一個很溫暖的禮物，而且一到12點的時候，成員們同時發生日快樂的簡訊給我。」嚴智也吃到媽媽親自做的海帶湯，「好久沒跟家人一起吃飯了」，兩人都度過一個難忘的生日。

▲嚴智瘦身有成越來越美。（圖／記者張一中攝）

團裡老么嚴智近來瘦身有成，引起讚嘆「越來越美」，她害羞分享變美秘訣「避開吃速食食品，還有飲食很重要，我通常都是自己做來吃，也不會放化學的調味料，還有要常常喝水。」她強調多喝水非常重要，每天幾乎都會喝到3公升的水量。

睿隣螢幕上有著活潑個性，受訪時也有許多古靈精怪的點子，被問到有沒有推薦成員經營什麼類型的頻道，她沈思了一會，為成員量身定做主題，所願負責美妝、銀河介紹美食、嚴智擅長講英文，因此可以開旅遊頻道、裕株可以上傳唱歌影片，最後信飛壓軸被問到，她反問睿隣：「妳該不會是要講大家都知道的事嗎？」睿隣搖搖頭：「不是，信飛呢，她不太會化妝，所以開一個如何學習化妝的頻道應該滿好看的。」她自信滿滿地表示「大家非常滿意喔，都在笑喔！」銀河則是打槍她：「那只是一個想像，從睿隣嘴裡說出來的想像。」

▲所願發豪語挑戰「倒立跳舞」。（圖／記者張一中攝）



GFRIEND出道以來挑戰過二倍速、矇眼跳舞、一列舞蹈，信飛忍不住笑喊「我們現在只想正常跳舞」，但所願發出豪語表示「下次挑戰倒立跳舞好了」，成員聽聞激動地搖頭否認「只有她（所願）說喔。」笑翻所有人。而她們被封為「全世界的女友」，6人被問到用一句話形容GFRIEND，裕株答「宇宙的女友哈哈」，她們強調要在後面括號「帥氣的笑聲」。