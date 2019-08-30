ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

所願放話「挑戰倒立刀群舞」　GFRIEND傻眼了：只有她說！

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團GFRIEND相隔1年半，帶著全新巡演「GO GO GFRIEND」，31日即將在林口體育館開唱。她們30日風塵僕僕抵台，下午在大直舉辦記者會，她們訪台多次，卻從來沒有去逛過夜市，所願鼓起勇氣向公司抗議：「想要去夜市逛街。」希望公司有聽到她們的心聲，並搶先預約明年還要來台灣見粉絲。

▲▼GFRIEND向公司喊話要去夜市。（圖／記者張一中攝）

▲GFRIEND向公司喊話要去夜市。（圖／記者張一中攝）

GFRIEND訪台多次，但從來沒逛過夜市，所願表示，「每次來台灣的時間雖然有點短暫，但公司就是不帶我們去，也想藉這個機會問問公司的人『為何不帶我們去呢？』」她爆笑隔空喊話「有聽到嗎？」信飛會後受訪時喊話「想要吃大腸麵線」，銀河也食指大動點菜：「雞排、牛軋餅、還有雞翅包飯。」

請繼續往下閱讀...

▲▼GFRIEND 記者會媒體邀請函。（圖／記者張一中攝）

▲睿隣透露成員在12點一到一起傳簡訊祝她生日快樂。（圖／記者張一中攝）

睿隣與嚴智都是8月19日生日，那陣子剛好她們放了長假，所願親自到兩人的家裡傳達親手寫的信件，睿隣感動地表示「收到一個很溫暖的禮物，而且一到12點的時候，成員們同時發生日快樂的簡訊給我。」嚴智也吃到媽媽親自做的海帶湯，「好久沒跟家人一起吃飯了」，兩人都度過一個難忘的生日。

▲▼GFRIEND 記者會媒體邀請函。（圖／記者張一中攝）

▲嚴智瘦身有成越來越美。（圖／記者張一中攝）

團裡老么嚴智近來瘦身有成，引起讚嘆「越來越美」，她害羞分享變美秘訣「避開吃速食食品，還有飲食很重要，我通常都是自己做來吃，也不會放化學的調味料，還有要常常喝水。」她強調多喝水非常重要，每天幾乎都會喝到3公升的水量。

睿隣螢幕上有著活潑個性，受訪時也有許多古靈精怪的點子，被問到有沒有推薦成員經營什麼類型的頻道，她沈思了一會，為成員量身定做主題，所願負責美妝、銀河介紹美食、嚴智擅長講英文，因此可以開旅遊頻道、裕株可以上傳唱歌影片，最後信飛壓軸被問到，她反問睿隣：「妳該不會是要講大家都知道的事嗎？」睿隣搖搖頭：「不是，信飛呢，她不太會化妝，所以開一個如何學習化妝的頻道應該滿好看的。」她自信滿滿地表示「大家非常滿意喔，都在笑喔！」銀河則是打槍她：「那只是一個想像，從睿隣嘴裡說出來的想像。」

▲▼GFRIEND 記者會媒體邀請函。（圖／記者張一中攝）

▲所願發豪語挑戰「倒立跳舞」。（圖／記者張一中攝）

GFRIEND出道以來挑戰過二倍速、矇眼跳舞、一列舞蹈，信飛忍不住笑喊「我們現在只想正常跳舞」，但所願發出豪語表示「下次挑戰倒立跳舞好了」，成員聽聞激動地搖頭否認「只有她（所願）說喔。」笑翻所有人。而她們被封為「全世界的女友」，6人被問到用一句話形容GFRIEND，裕株答「宇宙的女友哈哈」，她們強調要在後面括號「帥氣的笑聲」。

推薦閱讀

三浦春馬擅用「晶晶體」：very可愛　寵台粉牽手女友視角♥

三浦春馬擅用「晶晶體」：very可愛　寵台粉牽手女友視角♥

金秀賢客串《德魯納》結局　「2個原因」挺IU⋯劇迷：賺到了

金秀賢客串《德魯納》結局　「2個原因」挺IU⋯劇迷：賺到了

朴敘俊剪成小呆瓜頭「跟漫畫一模一樣」　新劇人物曝光！

朴敘俊剪成小呆瓜頭「跟漫畫一模一樣」　新劇人物曝光！

潤娥避難飆演技！《極限逃生》喊話台粉　網讚：手心狂冒汗

潤娥避難飆演技！《極限逃生》喊話台粉　網讚：手心狂冒汗

宋芸樺「韓文發音超萌」領獎！　韓女星被圈粉：我是她粉絲

宋芸樺「韓文發音超萌」領獎！　韓女星被圈粉：我是她粉絲

X1才出道2天⋯金曜漢受傷了！　公司證實「緊急送醫」

X1才出道2天⋯金曜漢受傷了！　公司證實「緊急送醫」

潘裕文暖聲合唱《I Believe》　鐵肺天后靠app翻譯交友

潘裕文暖聲合唱《I Believe》　鐵肺天后靠app翻譯交友

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

三浦春馬撂中文狂讚：好可愛！　訪台幫「女兒」買禮物

三浦春馬撂中文狂讚：好可愛！　訪台幫「女兒」買禮物

《與神2》小江林「爛醉性騷擾」毀前途　玄彬公司拒續約

《與神2》小江林「爛醉性騷擾」毀前途　玄彬公司拒續約

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

王嘉爾怒瞪女粉：是你上傳我家地址？　「見她委屈喊不是」零回應轉身就走…網友戰翻

王嘉爾怒瞪女粉：是你上傳我家地址？　「見她委屈喊不是」零回應轉身就走…網友戰翻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

王嘉爾怒瞪女粉：是你上傳我家地址？　「見她委屈喊不是」零回應轉身就走…網友戰翻

2019下半年「3星座將發大財」　TOP3偏財運旺到爆！

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

啦啦隊女神「2分鐘超兇上下抖影片」爆紅！　87萬老司機嗨推：晃到暈

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

IU童年照曝光！「洋娃娃五官」萌哭　無辜電眼基因從小美到大

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

男星自爆「第一次」靠酒精放鬆　完事後羞曝：全身都是吻痕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

GFRIEND

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在
  2. 樓梯間飄出嬌甜ㄋㄞ聲！他直擊女友偷吃...上前一看「軟掉了」
  3. 「台灣人很溫暖！」　韓正妹帶弟弟玩遍台北…臨走落淚：時間過太快
  4. 所願放話「挑戰倒立刀群舞」　GFRIEND傻眼了：只有她說！
  5. 金希澈確定「缺席SJ演唱會、音樂放送」　公司心痛宣布：腳傷難以負荷
  6. 蜜雪兒威廉絲飆罵茱莉安摩爾！崩潰爆「前後任情感糾葛」
  7. 闖廢醫院太平間「驚見門後有人」！　她拔「沾血戒指」遞過來…老師揭恐怖真相
  8. 具惠善近況公開：正在住院！穿病服、躺病床照片報平安
  9. 專訪／女星國外遇奧客遭罵「新移民滾回去」　她霸氣一句話反擊！
  10. 孫尤安「只穿小褲褲」洩蜜桃臀！　邪惡視角網噴鼻血：太辣了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366