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「緋紅女巫」伊莉莎白歐森姊姊是她們！　6個月就出道「好萊塢最紅雙胞胎」

記者蕭采薇／綜合報導

曾經是好萊塢最知名雙胞胎的「歐森姊妹」瑪莉凱特歐森（Mary-Kate Olsen）跟艾希莉歐森（Ashley Olsen），兩人從6個月大就出道，從小到大都是鎂光燈焦點。然而還許多人不知道的是，漫威系列電影中「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen），其實就是兩人的妹妹。

▲▼「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）是「歐森姊妹」瑪莉凱特歐森（Mary-Kate Olsen）跟艾希莉歐森（Ashley Olsen）的妹妹。（圖／翻攝自IG）

▲「緋紅女巫」伊莉莎白歐森的姊姊，是「好萊塢最紅雙胞胎」歐森姊妹。（圖／翻攝自IG）

即使對於關注好萊塢娛樂的人來說，對「歐森姊妹」和伊莉莎白歐森都不陌生，但仍然許多人不知道，其實三人是親姐妹。不過在伊莉莎白歐森開始走紅之時，「歐森姊妹」也已從演藝圈轉戰時尚圈，也讓「歐森三姐妹」少了許多一同亮相的機會。

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▲▼「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）是「歐森姊妹」瑪莉凱特歐森（Mary-Kate Olsen）跟艾希莉歐森（Ashley Olsen）的妹妹。（圖／翻攝自IG）

▲「好萊塢最紅雙胞胎」歐森姊妹6個月大就出道，如今已經轉戰時尚圈。（圖／翻攝自IG）

另一方面，其實有一對全美最出名的雙胞胎姊姊，對同樣是童星出身的伊莉莎白歐森來說，是驕傲也是長大過程中的壓力。她甚至在高中時，一度將名字改為伊莉莎白翠絲（Elizabeth Chase），就是希望不要被認出是「歐森姐妹」的妹妹。

▲▼「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）是「歐森姊妹」瑪莉凱特歐森（Mary-Kate Olsen）跟艾希莉歐森（Ashley Olsen）的妹妹。（圖／翻攝自IG）

▲同樣是童星出身的伊莉莎白歐森，小時候名氣卻遠遠不及姊姊「歐森姐妹」。（圖／翻攝自IG）

如今伊莉莎白歐森也以實力證明，自己並不輸給兩位姊姊。儘管淡出演藝圈的瑪莉凱特歐森跟艾希莉歐森已經較少出現在鏡頭前，但「歐森三姐妹」曾在2016年有「時尚奧斯卡」之稱的美國時裝設計師協會大獎（CFDA Fashion Awards）一同出席，留下難得的姐妹合影。

伊莉莎白歐森跟2位雙胞胎姊姊瑪莉凱特歐森、艾希莉歐森。（圖／達志影像）

▲伊莉莎白歐森跟「歐森姊妹」瑪莉凱特歐森、艾希莉歐森，難得留下合影。（圖／達志影像）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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