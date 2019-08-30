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李英愛「身價2兆富尪」正面首曝光！氣質女星被爆是老公「前任」翻版

▲李英愛與身價2兆韓元的富豪老公十指緊扣出現在機場，卻被爆出李英愛與老公前任長得極為相似。（翻攝自NEWSEN）

圖文／鏡週刊

身價上兆老公首曝光 48歲韓國國寶女星李英愛，有「氧氣美女」封號，號稱是韓國難得一見、一刀未整的女星。16年前她以韓劇《大長今》爆紅全亞洲，2009年與旅美韓僑企業家鄭浩英結婚，10年婚姻美滿，並育有一對龍鳳胎。原本任職美國大型IT公司的鄭浩英，搬回韓國擔任電訊公司總經理，身價節節高昇，韓媒報導他的身家高達2兆韓元（約新台幣562.4億元），但其實他曾差點為另一位女星沈銀何自殺，而且有人認為對鄭浩英而言，李英愛根本就是翻版沈銀河！

李英愛富商老公曾和一段虐戀，兩人後來各自結婚。（翻攝自NEWSEN）

▲李英愛富商老公曾和沈銀河有一段虐戀，兩人後來各自結婚。（翻攝自NEWSEN）

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以經典韓劇《大長今》走紅全亞洲的氣質美女李英愛，日前赴上海出席化妝品活動，48歲的她皮膚超好，現身機場時，被媒體捕捉到她老公鄭浩英如膠似漆幫愛妻送機，老夫老妻仍十指緊扣有說有笑，看起來相當恩愛。

李英愛在上海出席化妝品記者會，「氧氣美女」的皮膚仍白晰無瑕。（東方IC）

▲李英愛在上海出席化妝品記者會，「氧氣美女」的皮膚仍白晰無瑕。（東方IC）

不過，有傳言指出，身家不斐的鄭浩英娶李英愛之前，曾與比李英愛更紅、在韓國紅極一時的女星沈銀何熱戀，而李英愛與沈銀河無論長相、氣質都似雙胞胎，只是因為沈銀河小鄭浩英21歲，遭到女方家長反對。雖然2001年沈銀河不惜離家出走，要與鄭浩英結婚；但最後沈銀河仍聽從家人勸告，在結婚前2日悔婚，甚至與鄭浩英分手。為此 ，鄭浩英深受打擊，讓他動了自殺念頭。

李英愛與老公前任女友沈銀河（右）長得超像，兩人一直被比較。沈銀河2005年與任職國會議員的老公池尚昱結婚後淡出幕前。（翻攝自韓網）

▲李英愛與老公前任女友沈銀河（右）長得超像，兩人一直被比較。沈銀河2005年與任職國會議員的老公池尚昱結婚後淡出幕前。（翻攝自韓網）

而大沈銀河2歲的李英愛，雖比沈銀河早出道，卻比沈銀河晚紅。不過，因為兩人無論外貌與氣質都長得很像，一直以來都被作比較，後來李英愛才憑《大長今》《親切的金子》等爆紅，接著又與沈銀河的舊愛鄭豪泳於2009年結婚，讓不少人指鄭浩英最後仍娶了一位與沈銀河相似的女人。

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鏡週刊, 李英愛, 氧氣美女, 鄭浩英, 沈銀河

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