曾宇謙跨界演出 小城大兵的故事

▲曾宇謙將跨界和香港小交響樂團、舞者合作演出「小城大兵的故事」。（圖／上善藝術提供）

生活中心／台北報導

贏得柴可夫斯基小提琴大賽的曾宇謙，將回台跨界演出，與鬼才編舞家伍宇烈及香港小交響樂團合作，結合舞蹈、戲劇與樂團，演出史特拉汶斯基的「大兵的故事」。

曾宇謙自2015年贏得第15屆柴可夫斯基國際大賽亞軍（冠軍從缺）後，很快地走紅國際樂團，他與世界著名樂團，包括倫敦交響樂團、慕尼黑交響樂團、馬林斯基劇院樂團(Mariinsky Theatre Orchestra)以及捷克愛樂樂團合作演出，並分別發行獨奏專輯，廣獲好評。

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曾宇謙將於九月下旬回台，與香港小交響樂團合作史特拉汶斯基的作品「大兵的故事」。香港小交響樂團一向以富創意的節目及充滿熱忱的演奏見稱，樂團與音樂總監葉詠詩一直致力拉近古典音樂與普羅大眾間的距離，銳意「培育文化新一代」。自1999年起，香港小交響樂團經常與國際知名音樂家及藝團合作，樂團每樂季演出逾100場次，樂團亦經常應邀與本地藝術節及藝團合作。樂團每年均委約作曲家為樂團譜新曲，亦銳意與不同界別的藝術家製作嶄新的跨界節目。

亞洲樂壇備受尊崇的指揮家葉詠詩，於2002年起出任香港小交響樂團音樂總監。生於廣州，香港長大的葉詠詩，曾憑香港皇家賽馬會音樂基金獎學金遠赴倫敦皇家音樂學院攻讀，後於美國印第安納大學取得小提琴及指揮碩士學位，她在1985年贏得法國貝桑松第35屆國際青年指揮大賽冠軍及「金豎琴」獎，並在1988年獲第八屆東京國際指揮比賽獎項，她在2013年獲香港各界婦女聯合協進會頒發「香港六藝卓越女性」獎及由香港政府授勳銅紫荊星章，2015年獲法國政府頒發「國家榮譽騎士勳章」，表揚她在音樂界的傑出成就。

這次演出的舞者包括陳武康、王文翠、劉傑仁、白井剛等人，其中陳武康從12 歲開始習舞,保送進入國立藝術專科學校舞蹈科，於1999 年獲得了舞躍大地舞蹈創作比賽金牌獎，2001 年獲得國家文化藝術基金會獎助赴紐約進修,同年加入Feld's Ballet Tech.於隔年成為獨舞者，並與編舞家Eliot Feld 展開長期合作關係，以及被讚譽為「美麗的巴蘭欽典範」。

演出曲目

盧定彰 《秋色若舞》*台灣首演

莫札特 A 大調第五小提琴協奏曲，K219，「土耳其」

---中場休息---

史特拉汶斯基 《大兵的故事》*中文演出

2019/9 /27 國家音樂廳

2019/10/ 8 臺中國家歌劇院中劇院

