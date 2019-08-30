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「史上最骯髒A片」沙灘垃圾堆做X　看完Pronhub就捐款！網狂推：看片救地球

記者蕭采薇／綜合報導

看色情片或許是許多成年人排解壓力的「興趣」之一，不過現在看片也能救地球！知名色情影音網站「Pronhub」推出一部「史上最骯髒A片」，指的不是內容或招式骯髒，而是請到一對情侶在一片布滿垃圾的沙灘拍片，而每增加一次點擊率，平台就會捐款給海洋保護組織Ocean Polymers。

▲▼色情影音網站「Pronhub」推出一部「史上最骯髒A片」，只要看片，平台就會捐款給海洋保護組織Ocean Polymers。（圖／翻攝自Pronhub）

▲Pronhub推出「史上最骯髒A片」，平台將捐款給海洋保護組織Ocean Polymers。（圖／翻攝自Pronhub）

這部「史上最骯髒A片」請到業餘拍色情片的情侶「LeoLulu」主演，拍攝地點是加勒比海的一處沙灘，可見到遍地塑膠等海洋垃圾，甚至是死亡的包括魚類等海洋生物屍體。

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▲▼色情影音網站「Pronhub」推出一部「史上最骯髒A片」，只要看片，平台就會捐款給海洋保護組織Ocean Polymers。（圖／翻攝自Pronhub）

▲Pronhub推出「史上最骯髒A片」，情侶在沙灘垃圾推中魚水交歡。（圖／翻攝自Pronhub）

Pronhub表示，海洋污染已經成為我們這世代中最重要的全球性問題之一，而它只會變得更糟，「這就是為什麼我們必須利用我們的平台來警告和改革，不僅是暫時的，更是為了我們的後代。」除了影片外，Pornhub還創建了一個網站，向觀眾提供建議如何避免一次性使用塑膠垃圾進入海洋。

▲▼色情影音網站「Pronhub」推出一部「史上最骯髒A片」，只要看片，平台就會捐款給海洋保護組織Ocean Polymers。（圖／翻攝自Pronhub）

▲Pronhub推出「史上最骯髒A片」，情侶在沙灘垃圾推中魚水交歡。（圖／翻攝自Pronhub）

海洋保護組織Ocean Polymers也對Pronhub表達感謝，認為這樣的方式，可以把環保的觀念帶給他們原先接觸不到的TA。Ocean Polymers的執行長Heather Wigglesworth說：「我們（全人類）都是問題的一部分，必須共同努力尋找解決方案。」

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Pronhub, AV, 色情片

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