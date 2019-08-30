張愛雅「關美肌濾鏡」長這樣！　無P真面目現形…網看傻：不敢相信

記者潘慧中／綜合報導

張愛雅（原名張艾亞）自認過去諸事不順，經算命老師的提點下，更改了不利事業和感情的原名，不只這樣，她最近更大膽PO出關掉濾鏡的零修圖自拍照，不少網友都看傻眼驚呼：「不敢相信，根本沒差啊！」

▲張愛雅。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



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照片中，可以看到張愛雅頂著及肩長髮，側邊夾上一排白髮夾，身穿牛仔吊帶裝，看起來格外有朝氣，化上淡妝入鏡，「很有種的零修圖，零濾鏡！」儘管如此，臉蛋仍看不出有太大瑕疵，天生麗質讓不少粉絲為之讚嘆。

▲張愛雅大膽PO出零修圖、零濾鏡的自拍照。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



事實上，張愛雅也曾上傳沒有任何濾鏡效果的照片，「陽光就是最好的濾鏡。」儘管當時有部分網友指出她的眼睛似乎變小，但仔細看不難發現，張艾亞除了擦上護唇膏，臉上似乎沒有一點脂粉，凍齡素顏完全看不出來已經31歲，無論是膚質或膚況都維持得不錯，引來許多粉絲誇讚：「皮膚好水嫩光滑」、「已經保養得很好了！」

▲▼張愛雅素顏看起來更稚嫩。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



此外，張愛雅還曾多次大方公開素顏照，單穿簡便的白色T恤家居服，臉上明顯沒有擦眼妝、唇妝等任何化妝品，儘管浮現黑眼圈、右邊眉毛的後半截也淡得幾乎消失，但看起出來膚質保養得很好，白皙又充滿膠原蛋白的臉頰，讓許多女網友看了都好羨慕。