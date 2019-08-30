記者林彥君／專訪

類戲劇《玫瑰瞳鈴眼》演員林芷薇在劇中是「職業小老婆」，現實生活中的她命運多舛，她向《ETtoday星光雲》透露，最近在桃園買房，這也是她一生中搬了第17次家，現在和大兒子同住，她也因為搬家後看到了罹患腦癌過世的兒子現身，讓她更投入做公益幫助癌症病童。

▲林芷薇。（圖／翻攝自林芷薇臉書、YouTube）

林芷薇剛生下來時被算命師說六親無緣，家人嚇得把她送給奶粉公司的董娘，後來阿嬤因為不捨，又把她抱回來，「當時人家都覺得我是掃把星。」媽媽過世後她和爸爸同住，後來爸爸欠錢跑路，讓她居無定所，林芷薇住過學校操場、男友家、工廠宿舍，之後和爸爸搬到頂樓加蓋，但只有一個書桌，上面擺放媽媽的牌位，睡覺直接睡地板。

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▲林芷薇。（圖／翻攝自林芷薇臉書、YouTube）

林芷薇有過2段婚姻，和2任老公分別生下1子，不過小兒子在7歲時罹患腦瘤病逝，她在廟裡發願要做2000隻熊娃娃做公益，突然可以聽到現場的人的祈福聲，開始有特殊體質，「兒子過世後，我突然可以通靈和兒子對話。每個人都是經過投胎，我可以跟某一世的人講話，也會被附身，往生者會透過我的身體傳達。」

▲林芷薇在劇中是「職業小老婆」。（圖／中天提供）

近來林芷薇搬家到桃園，因爸媽及祖先塔位就在住家附近，「掃墓的時候我看到一個帥氣男，祂問我知不知道祂是誰，變得很帥，是我的小孩，祂已經回到菩薩身邊，現在想到小兒子，不會再想到他的病容，不再鑽牛角尖，心態整個不一樣。」

現在的林芷薇時常畫畫及做瓷器，將自己做的作品賣出的錢捐出，現在她做一個瓷杯可賣出8000元，茶壺可賣到1萬元，收入通通捐做公益幫助癌症病童。