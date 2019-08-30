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專訪／女星國外遇奧客遭罵「新移民滾回去」　她霸氣一句話反擊！

記者蔡琛儀／專訪

美聲天后鄭怡出道40年，將在11月16日於台北國際會議中心開唱，她當年以《月琴》、《小雨來得正是時候》等曲走紅歌壇，是五、六年級生心目中的超級偶像，但她卻選在生涯最顛峰時期，急流勇退移民加拿大。憶起當年為了家庭，放棄歌唱事業勇闖加拿大，她笑說：「我那時完全不知道來這邊要幹嘛！」

▲▼鄭怡專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼鄭怡當年在五、六年級生中的地位紅極一時。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼鄭怡專訪。（圖／記者黃克翔攝）

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她在老公鼓勵下到兒子的學校當義工媽媽，還會到兒子班上旁聽學英文，後來她被推舉擔任負責聯絡、統籌其他家長的事務，她雖然原本英文程度還不錯，但聽和說比較弱，幸好學校裡的其他家長人都很好，除了有人會幫她校正英文信件內容，跟她講話時也會刻意放慢速度。老公更要她閒來沒事就去公園找老人聊天，「因為老人時間很多，講話又很慢。」

不過每個地方有好人，也會有心地沒那麼善良的人，她透露後來在加拿大開麵包店，曾遇過種族歧視，有白人顧客想退貨被她拒絕，竟被對方罵：「你們這些新移民給我滾回去！」她也不是省油的燈，立刻罵回去：「你給我滾出這間店。」把對方趕出她的店，但她仍建議若來加拿大打工度假或遊學的人，若遇到這樣的狀況，不要浪費時間吵架，「如果工作遇到，就請主管處理就好，安全還是最重要。」

▲▼鄭怡專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼鄭怡當年在事業巔峰時，毅然決定移民加拿大。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼鄭怡專訪。（圖／記者黃克翔攝）

她以自身經驗建議，若是來加拿大打工度假，不用帶太多錢，「學語言、生活型態、在陌生環境自立自強，才是打工度假主要的目標，可以一邊生活一邊工作。」她看過有些人把小孩放到加拿大唸書，因為沒有經濟的後顧之憂，又獨自處在國外，反而在加拿大花天酒地，她認為打工度假不能只想到玩樂，「終究還是要回到家鄉，所以還是要預留一些，當你回到自己生活環境時，可以讓這些工作打工的經驗幫你過得更好。」

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