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女網友超有感！老公回家一看「桌上堆7樣東西」傻眼　Ella撒嬌：幹嘛這樣～

記者潘慧中／綜合報導

Ella（陳嘉樺）育有寶貝兒子「勁寶」，產後演藝路不但沒有間斷，反而會盡量抽空陪伴小孩，儘管工作忙碌，她依然心繫家人，但有時候也會嚇得老公賴斯翔（賴解孵）直呼：「人不是在山上拍戲嗎？」

▲Ella忙碌之餘不忘血拼。（圖／翻攝自Facebook／Ella）

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賴解孵28日晚間在臉書PO出一張照片，零零總總約有7個大大小小的包裹，全部堆放在桌上就像一座山，他透露自己剛離開家裡幾天，沒想到一回來就收到這些東西，語氣似乎有點無奈，「人不是在山上拍戲嗎？」真相終於大白，原來全是Ella在網路上購買的戰利品。

▲▼Ella。（圖／翻攝自Facebook／賴解孵）

▲賴解孵一回家就收到Ella的許多包裹。（圖／翻攝自Facebook／賴解孵）

不到半小時，Ella立刻在留言區笑回：「幹嘛這樣！」賴解孵看了則連回5個吐舌大笑的表情符號，可見他說歸說，內心還是相當寵溺老婆，看到有網友猜測：「裡面應該有要送解孵的」，他坦言真的有，「剛剛還被叫試穿！」

▲賴解孵很疼愛Ella。（圖／翻攝自Facebook／賴解孵）

事實上，賴解孵以前就曾形容Ella是「網購成癮的女孩兒」，女方有次到上海工作5天期間，幾乎每天都有包裹要他幫忙代收，妻子這次在山上拍戲依舊能血拼，也難怪當網友建議他「給她一隻通話功能的手機就好」時，老婆會連忙跳出來說：「不可以！」

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關鍵字

ELLA, 陳嘉樺, 賴解孵, 勁寶

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