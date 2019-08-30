川航駕駛艙玻璃爆裂「副機長吸出窗外」　95秒驚悚電影畫面曝光！

記者李玟儀／綜合報導

在2018年5月時大陸四川航空公司一架從重慶飛往拉薩的航班，在起飛不久後，駕駛艙右座前擋風玻璃突然破裂脫落，副機長身體被吸出艙外，所幸機長劉傳健應變得宜安全迫降，這起不可能的任務被翻拍成電影《中國機長》，95秒預告30日公開。

▲《中國機長》宣傳照（圖／翻攝自《中國機長》微博）

該片內容將根據四川航空劉傳健機長的真人真事改編，劇情簡介為，機長「張常健」執行飛行任務時，航班起飛後40分鐘，副機長忽然聽見異常聲響，發現玻璃出現裂痕，隨後故事展開。

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▲2018年川航事件，備降時機上物品掉落一地，所幸失壓、降溫沒有對乘客造成影響。（圖／翻攝自企鵝號重慶兩三事微博）

四川航空5月時一架班號3U8633，由重慶飛往拉薩的班機，在起飛不久後，駕駛艙的右擋風玻璃破裂脫落，導致機艙失壓、儀表板失靈，副機長徐瑞辰身體被吸出艙外一半，臉部遭劃傷。當時機長劉傳健在玻璃破了之後緊急下降，靠著手動控制及目視，成功迫降成都雙流機場，機場119名乘客及9位機組人員全數平安獲救。

▲▼《中國機長》預告、宣傳照（圖／翻攝自《中國機長》微博）

《中國機長》30日公開95秒預告，呈現在空中面臨危難時前後艙組員擔負起全機乘客的人身安全時，臨危不亂的機智與魄力，電影中最高程度還原機上當時的慌亂，緊張的氛圍蔓延到每個細節，畫面感令人膽戰心驚。

▲▼《中國機長》預告、宣傳照（圖／翻攝自《中國機長》微博）

《中國機長》由張涵予、歐豪、杜江、袁泉、張天愛、李沁等演員組成「民航英雄機組成員」與119位乘客在萬米高空直面強風、低溫等高難度考驗，電影將於9月30日在大陸上映。

►《中國機長》電影預告