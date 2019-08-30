ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

川航駕駛艙玻璃爆裂「副機長吸出窗外」　95秒驚悚電影畫面曝光！

記者李玟儀／綜合報導

在2018年5月時大陸四川航空公司一架從重慶飛往拉薩的航班，在起飛不久後，駕駛艙右座前擋風玻璃突然破裂脫落，副機長身體被吸出艙外，所幸機長劉傳健應變得宜安全迫降，這起不可能的任務被翻拍成電影《中國機長》，95秒預告30日公開。

▲▼《中國機長》預告、宣傳照（圖／翻攝自《中國機長》微博）

▲《中國機長》宣傳照（圖／翻攝自《中國機長》微博）

該片內容將根據四川航空劉傳健機長的真人真事改編，劇情簡介為，機長「張常健」執行飛行任務時，航班起飛後40分鐘，副機長忽然聽見異常聲響，發現玻璃出現裂痕，隨後故事展開。

請繼續往下閱讀...

▲2018年川航事件，備降時機上物品掉落一地，所幸失壓、降溫沒有對乘客造成影響。（圖／翻攝自企鵝號重慶兩三事微博）

四川航空5月時一架班號3U8633，由重慶飛往拉薩的班機，在起飛不久後，駕駛艙的右擋風玻璃破裂脫落，導致機艙失壓、儀表板失靈，副機長徐瑞辰身體被吸出艙外一半，臉部遭劃傷。當時機長劉傳健在玻璃破了之後緊急下降，靠著手動控制及目視，成功迫降成都雙流機場，機場119名乘客及9位機組人員全數平安獲救。

▲▼《中國機長》預告、宣傳照（圖／翻攝自《中國機長》微博）

▲▼《中國機長》預告、宣傳照（圖／翻攝自《中國機長》微博）

▲▼《中國機長》預告、宣傳照（圖／翻攝自《中國機長》微博）

《中國機長》30日公開95秒預告，呈現在空中面臨危難時前後艙組員擔負起全機乘客的人身安全時，臨危不亂的機智與魄力，電影中最高程度還原機上當時的慌亂，緊張的氛圍蔓延到每個細節，畫面感令人膽戰心驚。

▲▼《中國機長》預告、宣傳照（圖／翻攝自《中國機長》微博）▲▼《中國機長》預告、宣傳照（圖／翻攝自《中國機長》微博）

▲▼《中國機長》預告、宣傳照（圖／翻攝自《中國機長》微博）

▲▼《中國機長》預告、宣傳照（圖／翻攝自《中國機長》微博）▲▼《中國機長》預告、宣傳照（圖／翻攝自《中國機長》微博）

《中國機長》由張涵予、歐豪、杜江、袁泉、張天愛、李沁等演員組成「民航英雄機組成員」與119位乘客在萬米高空直面強風、低溫等高難度考驗，電影將於9月30日在大陸上映。

►《中國機長》電影預告

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

推薦閱讀

啦啦隊女神「2分鐘超兇上下抖影片」爆紅！　87萬老司機嗨推：晃到暈

啦啦隊女神「2分鐘超兇上下抖影片」爆紅！　87萬老司機嗨推：晃到暈

羅志祥「爸爸過世14年沒說的事」　1場被取消的演唱會成為永遠的痛

羅志祥「爸爸過世14年沒說的事」　1場被取消的演唱會成為永遠的痛

真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

9月「3星座邁向幸運」！脫離苦難低潮　水瓶戰勝困境迎接轉機

9月「3星座邁向幸運」！脫離苦難低潮　水瓶戰勝困境迎接轉機

孫安佐爆脫魯「IG牽妹閃照」曝光　網狂問：終結19年母胎單身？

孫安佐爆脫魯「IG牽妹閃照」曝光　網狂問：終結19年母胎單身？

腹膜炎昏倒..女星「目睹自己靈魂出竅」！肉體躺手術台噴血　她漂浮在空中

腹膜炎昏倒..女星「目睹自己靈魂出竅」！肉體躺手術台噴血　她漂浮在空中

周杰倫報喜！宣布「18天後有大事」　粉絲苦等1年忍到想哭：終於啊

周杰倫報喜！宣布「18天後有大事」　粉絲苦等1年忍到想哭：終於啊

汐止勇警殉職..YouTuber阿傑悲「他是我好友」　忍怒火：人就這樣消失了

汐止勇警殉職..YouTuber阿傑悲「他是我好友」　忍怒火：人就這樣消失了

IU童年照曝光！「洋娃娃五官」萌哭　無辜電眼基因從小美到大

IU童年照曝光！「洋娃娃五官」萌哭　無辜電眼基因從小美到大

起底「吳亦凡正妹新歡」是鹿晗女友學妹！秘戀證據曝光　「皮卡丘」曖昧傳情

起底「吳亦凡正妹新歡」是鹿晗女友學妹！秘戀證據曝光　「皮卡丘」曖昧傳情

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

2019下半年「3星座將發大財」　TOP3偏財運旺到爆！

2019下半年「3星座將發大財」　TOP3偏財運旺到爆！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

2019下半年「3星座將發大財」　TOP3偏財運旺到爆！

王嘉爾怒瞪女粉：是你上傳我家地址？　「見她委屈喊不是」零回應轉身就走…網友戰翻

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

啦啦隊女神「2分鐘超兇上下抖影片」爆紅！　87萬老司機嗨推：晃到暈

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

IU童年照曝光！「洋娃娃五官」萌哭　無辜電眼基因從小美到大

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

生理期「堅持3天不洗頭」！　魏蔓曝「驚人結果」…女網友問號：第一次聽說

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

中國機長, 四川航空, 川航

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張愛雅「關美肌濾鏡」長這樣！　無P真面目現形…網看傻：不敢相信
  2. 私生闖宿舍騷擾被發現！　「惱羞暴打經紀人」Apink全程目睹不敢動
  3. 專訪／《瞳鈴眼》女星腦癌兒病逝：突會通靈！　搬家第17次「遇到往生孩」
  4. 粉粉等了8年！星野源難忘訪台回憶　12月來台開唱
  5. 女網友超有感！老公回家一看「桌上堆7樣東西」傻眼　Ella撒嬌：幹嘛這樣～
  6. 川航駕駛艙玻璃爆裂「副機長吸出窗外」　95秒驚悚電影畫面曝光！
  7. 贈獎／怎麼會！未出生嬰兒的老爸已過世五年《衝擊真相》結局超展開
  8. 5566出道秘辛曝光！孫協志一開口...秒逼退歌后妹
  9. 《通靈少女2》上檔日確定！瑤瑤怒嗆温貞菱：亂作法會害死大家
  10. 羅志祥「爸爸過世14年沒說的事」　1場被取消的演唱會成為永遠的痛

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366