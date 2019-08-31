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歌仔戲天王楊麗花回來了！「天未亮發訊息」陳亞蘭當收長輩圖

記者林奕如／台北報導

國寶級天王楊麗花睽違16年復出，在台視八點檔播出楊麗花歌仔戲《忠孝節義》，今再給戲迷驚喜，宣布新戲播出前，先播「舞台劇公演特別加映版」，將《呂布與貂蟬》、《梁山伯與祝英台》、《雙槍陸文龍》與《丹心救主》等1991年至2007年期間，4部曾在國家戲劇院公演的作品重現於螢幕上。

▲ 楊麗花《呂布與貂蟬》。（圖／麗生百合提供）

▲ 楊麗花《呂布與貂蟬》。（圖／麗生百合提供）

楊麗花愛徒陳亞蘭透露，為讓戲迷提早看到楊麗花國寶級演出風采，楊阿姨除忙後製外，還有為經典戲碼在電視上播出，體力像是用不完般叮囑各項事宜，甚至一早天還沒亮，就收到楊阿姨傳的訊息，告知剪輯部分哪裡要調整，讓陳亞蘭相當敬佩楊麗花對於每部作品的高品質要求，也打趣說是每天另類的「長輩圖」。

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▲ 楊麗花（中）與楊麗花歌仔戲成員陳亞蘭（右三）紀麗如（左三）等人演出《呂布與貂蟬》。（圖／麗生百合提供）

楊麗花（中）與陳亞蘭（右三）紀麗如（左三）等人演出《呂布與貂蟬》。（圖／麗生百合提供）

楊麗花以《呂布與貂蟬》、《梁山伯與祝英台》、《雙槍陸文龍》與《丹心救主》等4部舞台劇登國家戲劇院造成轟動，當時都沒有人這樣做過，一票難求，曾破天荒地在兩廳院藝文廣場同步舉行大型免費戶外實況轉播，現場戲迷可說是人山人海，將廣場擠得寸步難行，她又說，歌仔戲講究身段，觀眾能透過舞台上表演，一覽無遺演員的各種面貌。

《呂布與貂蟬》是首次進軍國家戲劇院演出，《梁山伯與祝英台》演繹淒美愛情故事，勢必勾起許多戲迷回憶，《丹心救主》楊麗花首次一人飾三角，從賣菜郎、忠僕與皇帝三種身份，挑戰短短兩個小時在舞台上更換三種妝容，陳亞蘭笑說，「周杰倫是牛仔很忙，楊阿姨是國寶很忙。」

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楊麗花, 陳亞蘭, 忠孝節義

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