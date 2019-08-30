5566出道秘辛曝光！孫協志一開口...秒逼退歌后妹

記者蕭雅玲／台北報導

孫協志、GINO與伊正三個「不老大叔」日前上年代《MUCH金點秀》錄影，，年紀加起來破130歲的3人，在節目中又唱又跳，魅力不減當年，讓一旁的主持人張秀卿大喊：「重溫了我的少女時代！」孫協志不滿跳出來回應大他8歲的張秀卿，「妳才是我的少男時代」！GINO則膽大包天虧「是我的蝌蚪時代吧」！笑翻現場眾人。





▲孫協志日前上節目曝出道秘辛。（圖／年代MUCH提供）

孫協志當年從歌唱比賽嶄露頭角，節目中透露當初是陪同學報名參加，沒想到自己一路過關斬將，同學在寄卡帶「初試」階段就落選，巧的是張秀卿妹妹跟孫協志同期參賽者，讓張秀卿忍不住抱怨孫協志實力太堅強，害妹妹無法晉級，回家請益姊姊「金曲歌后」張秀卿「有沒有甚麼方法讓我幹掉他」？沒想到張秀卿教她撇步，「很簡單，妳就主動把他」，讓他成為男友後自然比賽就會放水，妳姊我以前都是用這種方式！」





▲孫協志、GINO與伊正日前一起上節目，與主持人邵大倫、張秀卿合影。（圖／年代MUCH提供）

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而孫協志在歌唱比賽奪冠後隨即入伍，出關後組男團「5566」暴紅，師弟團「K ONE」也沾師兄團名氣跟著高漲，GINO回憶當年走在街上被路人認出，還沉浸在初嘗暴紅滋味時，對方竟然請他回去要孫協志簽名，讓他無奈至極。