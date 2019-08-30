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《通靈少女2》上檔日確定！瑤瑤怒嗆温貞菱：亂作法會害死大家

記者林奕如／台北報導

《通靈少女》第二季讓粉絲期待已久，今釋出正式預告與主視覺海報，同時宣布2019年10月6日首播。在精彩預告中，温貞菱飾演的詹曉彤神預測模擬考題，讓她受到同學的高度關注與喜愛。但私下作法的她，卻惹得小真（郭書瑤 飾）怒嗆：「是誰准你們自己亂作法，妳知不知道這樣會害死大家。」

▲《通靈少女2》上檔。（圖／HBO Asia提供）

▲《通靈少女2》海報曝光。（圖／HBO Asia提供）

郭書瑤飾演會通靈17歲少女小真，在第二季背負著比以往更重的責任，但無論她的天命能力再怎麼強，畢竟還是個孩子，經歷了第一季的生離死別，加上生活中許多事情，讓她不停質問自己：「如果可以重來，我還會做一樣的選擇嗎？」、「要是我不會通靈的話，今天這些事情也都不會發生」。

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▲《通靈少女2》上檔。（圖／HBO Asia提供）

▲通靈少女小真在第2季有更嚴格考驗。（圖／HBO Asia提供）

小真在第二季依然遊走於生者與亡靈之間，郭書瑤回憶第一季與第二季在演通靈戲的差別時，她表示：「第二季的導演用了一個新的方式來幫我，就像我在通靈的那些話，第一季我比較是看劇本，然後靠想像那個人在跟我講話然後來揣摩，可是第二季導演來會先幫我當鬼然後錄語音給我，然後我邊聽邊覺得，哇！原來有人跟我講話是像這樣，更有那個感覺，而且導演當鬼不是只是把話唸出來，他是有帶情緒的，所以我就可以感受到原來那鬼講這段話的時候，原來情緒是這樣，讓我更能進入狀況。」而這樣的協助，除了讓瑤瑤在演出時相當順利外，也意外混淆通靈少女原型索非亞，讓索非亞驚問：「妳是不是看得到？」由此可見瑤瑤在第二季的通靈功力大增。

▲《通靈少女2》上檔。（圖／HBO Asia提供）

▲《通靈少女2》上檔。（圖／HBO Asia提供）

該劇講述一個有通靈體質的高中女生（郭書瑤飾），白天學校上課，晚上在宮廟當仙姑，處理信眾大小事，高中生的她，就已看盡人性百態。第二季的故事緊接在第一季之後，經歷過許多事情的謝雅真雖打算當個平順安靜的高中生，沒想到好朋友跟著搬家離開台灣，擔任話劇社新社長的她又要忙着招募社團新生，加上又要應付宮廟那邊的各種「活動」，夾在課業與宮廟生活的小真， 17歲的小真這次要面對的課題比以往都更加艱鉅。HBO和公視首播，首播時一次播出2集，之後每星期同一時間播出1集。

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郭書瑤, 瑤瑤, 通靈少女2, 通靈少女, 通靈2, 謝雅真, 温貞菱, 范少勳

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