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羅志祥「爸爸過世14年沒說的事」　1場被取消的演唱會成為永遠的痛

記者李玟儀／綜合報導

藝人羅志祥（小豬）出道早已超過20年，卻依舊活躍在歌唱、綜藝、戲劇等領域，有人或許會說他的掌聲與批評並存，但不可否認的是他的知名度遍及各個年齡層。這麼多年來，他走過風風雨雨早已練就金剛不壞之身，唯獨一件事帶來的打擊至今仍難以消化，這件事和已逝的父親有著千絲萬縷的關聯。

▲羅志祥。（圖／翻攝自IG／羅志祥）

▲羅志祥。（圖／翻攝自IG／羅志祥）

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羅志祥近10年來各種好、壞聲音伴隨身邊，只要是人應該都很難承受，據《JUKSY》報導，羅志祥不諱言曾經很在意，也會一直想是不是自己哪裡有問題，但曾有前輩告訴他：「那些罵你的人其實是最關注你的一群人。」這群人為了攻擊得不停搜索他的一舉一動、看每一則報導、每一次表演，粉絲都不見得能做到這麼多。

此外，換個角度想，就像大陸相聲名人郭德綱說過，「有人罵你代表你在這個行業還有熱度，代表他們願意討論你。」當一個藝人不再被人想起、提起，那才意味著退場的時候到了，因此他轉念一想，「那我就隨便你們討厭吧。」

▲羅志祥過去曾在深夜翻出爸爸舊照，「爸爸的笑容，永遠永遠的在我心」。（圖／翻攝自羅志祥臉書）

雖然面對批評很豁達，但羅志祥不是真的每件事都放得下，他第一次鬆口提起心中最痛，人生第一次接到演唱會邀請時，爸爸正生病住在醫院，聽到他要去泰國開唱，羅爸更努力地接觸治療，希望能到現場支持，沒想到卻因為泰國發生政治暴動，演唱會取消了，爸爸病情也跟著惡化，最後在2005年撒手離世。

羅志祥至今還會想，差一步爸爸就能親眼見到他的演出了，那種遺憾帶來的打擊很大，從那之後，不管面臨什麼問題彷彿都無法將他擊敗，他頗有感觸地說想要樂觀，就是要經歷過很多挫折，挺過大風大浪後很多事都不是大事了。

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