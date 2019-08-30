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邕聖祐要來了！攜《18歲的瞬間》金香起、申承浩9月22日訪台

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《18歲的瞬間》是Wanna One出身的邕聖祐單飛出道作品，搭配《與神同行》金香起、新人男演員申承浩，3人宣布為宣傳戲劇，即將在9月22日連袂訪台，要在台北微風廣場本館的維多利亞廣場舉行見面會！

▲邕聖祐、金香起、申承浩9月22日訪台。（圖／遠傳friDay影音提供）

▲邕聖祐、金香起、申承浩9月22日訪台。（圖／遠傳friDay影音提供）

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邕聖祐入選天團Wanna One後獲得全球高人氣，單飛後選擇踏上演員之路，首部擔綱男主角的出道作品就是《18歲的瞬間》。一開始從歌手跨足戲劇，邕聖祐也坦言不安又抱持著無比的期待，很像回到了出道之前的心境，很想朝著演員之路繼續邁進的他，透過了這次的作品也得到了更多啟發。

▲邕聖祐、金香起、申承浩9月22日訪台。（圖／遠傳friDay影音提供）

▲《18歲的瞬間》是邕聖祐單飛第一部主演作品。（圖／遠傳friDay影音提供）

而金香起則是6歲以童星出道，雖然現年才19歲，已演出超過20部作品，還有著「國民妹妹」的稱號，2017年開始更因《與神同行》兩部作品，在全亞洲知名度飆高，可說是這齣戲裡的演戲大前輩！

▲邕聖祐、金香起、申承浩9月22日訪台。（圖／遠傳friDay影音提供）

▲金香起在《18歲的瞬間》展現純熟演技。（圖／遠傳friDay影音提供）

至於新人申承浩，2016年參加《SBS超模選拔大賽》出道，之後演出人氣網路劇《A-TEEN》獲得關注。這次在劇中飾演雙面人的資優生，多次阻撓兩人戀情，卻也因為他背後苦衷隨著劇情被挖出，逐漸讓劇迷對他感到同情。

▲邕聖祐、金香起、申承浩9月22日訪台。（圖／遠傳friDay影音提供）

▲新秀申承浩有著不俗表現。（圖／遠傳friDay影音提供）

由「遠傳friDay影音」播出的《18歲的瞬間》，播出後高居平台影劇點閱第一名，今（30）日宣布將在9月22日攜3位演員邕聖祐、金香起、申承浩訪台，並在台北微風廣場本館的維多利亞廣場舉行「《18歲的瞬間》Happy Together in TAIPEI – 遠傳friDay影音會員同樂會」。

本次見面會將於9月4日公開報名，參加辦法等相關詳情請詳閱遠傳friDay影音官網與臉書粉絲專頁，《18歲的瞬間》於每周二、三上午10點全台獨播。

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18歲的瞬間, 邕聖祐, 金香起, 申承浩, 日韓風

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