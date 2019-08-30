被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

記者潘慧中／綜合報導

羚小鹿外型甜美，擁有前凸後翹的D罩杯魔鬼身材，前陣子常出現在《綜藝玩很大》，呆萌反應意外成為眾人關注焦點，之前上《綜藝大熱門》的影片也因此被挖出來，不但直接卸妝現身鏡頭前，性感睡衣更是引發全場驚嘆，連Lulu（黃路梓茵）都忍不住問：「請問妳有穿內褲嗎？」

▲▼羚小鹿完妝照。（圖／翻攝自Instagram／yashiuan0）



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羚小鹿應單元所需素顏上節目，膚質並沒有太大瑕疵，眉毛也是天生濃密，少了平時常見的眼妝和唇妝，多了幾分鄰家女孩的氣質，戴上貓耳朵髮圈賣萌，但鏡頭往下一拍，可以看到她身穿黑色絲質罩袍，若隱若現出內搭的蕾絲背心和北半球，雙腿穠纖合度，性感身材讓人大飽眼福。

▲羚小鹿不只素顏，她還直接穿低胸睡衣上鏡！（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



在節目中被票選成卸妝前後「差最大」的女星，雖然吳宗憲說沒有落差，素顏還反而看起來比較年輕，對此，羚小鹿則笑說：「我自己看是覺得差滿多的啦！」她透露可能是五官較深邃的關係，完妝不自覺變得很艷麗，但回家一卸妝都會嚇得男友直乎：「瞬間好像小了10歲，我是有戀童癖嗎？」

▲▼羚小鹿覺得自己卸妝前後差很多，連男友看了都會嚇到。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



事實上，羚小鹿因為活潑可愛的模樣擁有許多死忠粉絲，有著「零死角女神」稱號的她曾害羞透露，最滿意自己的眼睛，「其實從小到大被稱讚最多的就是眼睛，包括現在粉絲也是說眼睛最多」，甚至有網友仔細分析過她的眼睛比一般人再長一點點，無形中電暈一票人。

▲羚小鹿。（圖／翻攝自Instagram／yashiuan0）

