「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓造星工廠JYP娛樂，旗下有TWICE、GOT7、ITZY等團體，他們網羅各國練習生，每年都會為舉辦一場Showcase，測試誰的人氣高，再藉此搶奪出道機會。29日，JYP再度為練習生舉辦活動，台灣出身的16歲家妤也被發現長相更為成熟，有名參加活動的網友寫了後記，稱讚她神似TWICE Mina，實力也增強不少。

▲▼家妤過去的照片曾被曝光，如今長大了。（圖／翻攝自theqoo）



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台灣出身的家妤早在2015年底被相中，2年前被JYP曝光真實長相與身份，她與子瑜相同，都曾上過藝人嘻小瓜的課。在韓耕耘4年，她29日站上公司主辦的練習生Showcase活動，有名網友在網路上貼出後記，描述她已經從當初的女孩蛻變成小大人，長相與TWICE Mina神似，實力也增強不少，從ITZY出道名額落選，原以為她會離開JYP，但還是選擇留下了，未來會如何發展，令人期待。

▲▼韓網友透露，16歲的家妤（JIA YU）現在與TWICE Mina長相神似。（圖／翻攝自theqoo）



除了家妤參與活動，JYP旗下的練習生也傾巢而出，一名日本新練習生Miihi （미이히）長相甜美、可愛，很快就擄獲所有人的目光，還有一名與ITZY Yuna同名叫做Yuna的日韓混血練習生，兩人當初被稱為「雙Yuna」，同樣長相精緻，只是今年似乎體態微微變圓潤，該文在韓網引起熱烈討論。