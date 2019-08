原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

記者吳孟庭/綜合報導

粉絲一定都很好奇歐巴車子經過時都在幹什麼?而BTS防彈少年團Jimin為大家解答!他門日前結束演唱會時,每人搭不同車輛離開,好幾台車窗都烏漆抹黑,唯獨一台車明顯看見車內人影,正是Jimin的大頭!他似乎忘了關上黑幕,直盯著粉絲的模樣全曝光!

▲原來Jimin都在車內這樣看粉絲。(圖/翻攝自BTS臉書、Twitter delujeon)

5月時BTS在美國洛杉磯舉辦「Love Yourself: Speak Yourself」巡演,演唱會結束後大批粉絲聚集車道外,就是為了一睹歐巴風采。不過大部分的時候,明星座車車窗會使用黑幕遮蔽,除非他把車窗搖下,否則很難從外面透視到裡面的人物。

這次也不例外,一共六台座車,大多都使用黑幕,唯獨第3台呼嘯而過時,粉絲赫然發現Jimin的臉清楚的出現在窗邊,他眼睛瞪大、用一種驚訝眼神望著窗外粉絲,疑似是忘了把車窗的黑幕開啟,表情就這樣全都錄!

▲Jimin疑似窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍。(圖/翻攝自Twitter delujeon)

錄得該影片的推特PO文至今已獲得1.5萬次轉推、4.2萬個讚,各國粉絲紛紛前往留言,「他好像以為黑幕有開起來,整個表情可愛死了」、「他看起來好像很困惑」、「原來Jimin經過粉絲都會往外看啊」、「到底看到了什麼這麼驚訝?」

▼Jimin窗戶忘關黑幕...驚嚇表情被看光。(影片來源:Twitter delujeon)

GUYSHSHS MY DAD GOT A VIDEO OF JIMIN LEAVING THE VENUE LAST NIGHT WHILE HE WAS WAITING FOR ME pic.twitter.com/F3gXgxORMR