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原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

記者吳孟庭／綜合報導

粉絲一定都很好奇歐巴車子經過時都在幹什麼？而BTS防彈少年團Jimin為大家解答！他門日前結束演唱會時，每人搭不同車輛離開，好幾台車窗都烏漆抹黑，唯獨一台車明顯看見車內人影，正是Jimin的大頭！他似乎忘了關上黑幕，直盯著粉絲的模樣全曝光！

▲原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘關黑幕...驚嚇表情全被拍。（圖／翻攝自BTS臉書、Twitter delujeon）

▲原來Jimin都在車內這樣看粉絲。（圖／翻攝自BTS臉書、Twitter delujeon）

5月時BTS在美國洛杉磯舉辦「Love Yourself： Speak Yourself」巡演，演唱會結束後大批粉絲聚集車道外，就是為了一睹歐巴風采。不過大部分的時候，明星座車車窗會使用黑幕遮蔽，除非他把車窗搖下，否則很難從外面透視到裡面的人物。

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這次也不例外，一共六台座車，大多都使用黑幕，唯獨第3台呼嘯而過時，粉絲赫然發現Jimin的臉清楚的出現在窗邊，他眼睛瞪大、用一種驚訝眼神望著窗外粉絲，疑似是忘了把車窗的黑幕開啟，表情就這樣全都錄！

▲原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘關黑幕...驚嚇表情全被拍。（圖／翻攝自Twitter delujeon）

▲Jimin疑似窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍。（圖／翻攝自Twitter delujeon）

錄得該影片的推特PO文至今已獲得1.5萬次轉推、4.2萬個讚，各國粉絲紛紛前往留言，「他好像以為黑幕有開起來，整個表情可愛死了」、「他看起來好像很困惑」、「原來Jimin經過粉絲都會往外看啊」、「到底看到了什麼這麼驚訝？」

▼Jimin窗戶忘關黑幕...驚嚇表情被看光。（影片來源：Twitter delujeon）

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關鍵字

BTS, 防彈少年團, Jimin, 日韓風

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