鄭元暢「妳不可以喜歡別人」狂撩孟美岐！　主持人一看台下：現場女生都哭了

記者潘慧中／綜合報導

鄭元暢（小綜）和林依晨合作的《惡作劇之吻》在亞洲創下超高人氣，更是觀眾心中經典的偶像劇之一，他以「直樹」一角深植人心，最近上節目重現名台詞狂撩孟美岐，「妳喜歡的人是我，不可以喜歡別人。」讓女方當場臉紅羞笑，也勾起了不少網友的青春回憶。

▲▼鄭元暢與林依晨因合作《惡作劇之吻》系列，培養出絕佳默契。（圖／翻攝自微博／鄭元暢）



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鄭元暢當天以一件簡約的白襯衫入鏡，當孟美岐打開門，他跟著探頭露出燦笑，還沒開口講話就讓女方害羞到摀嘴，似乎沒想到能看到本尊，他接著用著迷人低嗓音說出《惡作劇之吻》的雨中告白名詞：「妳喜歡的人是我，不可以喜歡別人。」瞬間引起尖叫聲，連主持人都驚訝地說：「現場很多女生都哭了！」

▲鄭元暢連續情話暴擊孟美岐。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）



不只這樣，鄭元暢連續情話暴擊，他拿起調配好的飲料告白：「假設它是星空吧！雖然摘不下天上的星星給妳，但是在我的宇宙裡面，妳已經是整片銀河了。」孟美岐害羞地說自己本來就很喜歡浪漫的男生，剛好都穿白色情侶裝的兩人散發曖昧氛圍。

▲孟美岐和台下女孩的反應。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）



但是，說起鄭元暢經典的螢幕情侶無疑是林依晨，他2016年在《非凡搭檔》的記者會寫了一封信給女方，「10年前妳曾對我說，無論是和旁人聊天的我，還是落寞不說話的我，妳總是可以在人群中很快找到我，彷彿我在哪裡，光就在哪裡。10年後的今天，我想說，其實無論妳在哪裡，妳都在我心裡，只要可以，我願意把我最好的都給妳。未來，我們要永遠一起走下去。」盡顯兩人的深厚情誼。