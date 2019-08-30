起底「吳亦凡正妹新歡」是鹿晗女友學妹！秘戀證據曝光　「皮卡丘」曖昧傳情

記者李玟儀／綜合報導

大陸男星吳亦凡30日被爆戀情，和一名21歲正妹手牽手回家，女方身分引起好奇，據悉這名女孩本名「秦牛正威」，微博名稱「鹿依Luna」，是北京電影學院的學生，和「小飛流」吳磊、宋祖兒是同樣是表演系的同學。

▲吳亦凡、秦牛正威（鹿依Luna）。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

在鹿晗公開認愛、黃子韜接連被拍和一名女性約會後，曾經也是EXO一員的吳亦凡也傳出戀情。他在停車場下車後，繞過車頭朝著從秦牛正威走過去，霸氣一把抓住對方的手，女方臉上滿是害羞的笑，緊緊跟在他的身邊，十足戀愛中小女生的嬌羞模樣。

在戀愛傳聞曝光後，秦牛正威的身分成為網友好奇的焦點，她來自河南南陽，目前是北京電影學院2018級表演系學生，同學有吳磊、宋祖兒，而鹿晗的女友關曉彤則是學姊。先前曾因為短視頻走紅，她回眸一笑的笑臉讓很多網友難忘，因此有「回眸妹妹」的稱號。

▲吳亦凡和正妹一起牽手走回家。（圖／翻攝自優酷娛樂微博）

當時秦牛正威受訪時曾說，遇到喜歡的人心裡會比較看重，嘴上雖然不說，但會默默走到心儀對象的面前，會是離對方近一點、可見的範圍之內，使出招牌回眸一笑必殺技。

另外，在與吳亦凡的戀情曝光後，網友翻出秦牛正威6月份上傳的影片中，最後幾秒疑似出現吳亦凡的聲音，日前還曾著皮卡丘和好友一起去男方的粉絲見面會，有黃牛跳出來爆料，當時秦牛正威曾向黃牛買票稱：「不想麻煩『朋友』。」但最後沒有成功入場，是由工作人員帶進去的。巧的是，吳亦凡在《中國新說唱》節目中，曾帶了一隻皮卡丘玩偶，說：「有個夥伴，不再孤單。」這句話如今格外引發聯想。

▲吳亦凡帶皮卡丘上節目。（圖／翻攝自微博）

不僅如此，在分身帳號中她曾分享過一段話：「你可以愛我嗎？你說可以的時後，我也是心驚膽顫的。」讓人不禁聯想到她是否在描述自己的感情狀態。30日在牽手畫面曝光後，目前吳亦凡方面尚未回應，據《新浪娛樂》報導，女方工作人員未承認也沒有否認，僅稱：「私事不方便回應。」